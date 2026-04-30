Bleibt CFC-Torjäger Bozic bei den Himmelblauen?

Chemnitz - Neun Spieler werden den Chemnitzer FC im Sommer verlassen. Die Namen gab Sportdirektor Chris Löwe (37) vor dem Meuselwitz-Heimspiel bekannt . Seitdem fragen sich die Fans der Himmelblauen: Und was wird mit Dejan Bozic (33)?

Dejan Bozic (33, r.) soll auch in der kommenden Saison für den CFC auf Torejagd gehen. © picture point/Sven Sonntag

Der Top-Stürmer, der beim 3:2-Sieg gegen den ZFC im 22. Saisonspiel sein 15. Tor erzielte, soll bis 2027 bleiben. TAG24 weiß: Bozic besitzt eine Option. Ab einer bestimmten Anzahl von Spielen verlängert sich der Vertrag um weitere zwölf Monate.

Im Normalfall hätte die Option längst gegriffen. Allerdings verletzte sich der 33-Jährige beim 1:0-Sieg im Landespokal-Viertelfinale beim FC Grimma. Bozic musste drei Spieltage pausieren. Am Sonntag stand er in der Liga erstmals seit dem 4:1 gegen Jena (22. März) wieder auf dem Platz.

Mit Bozic, Jonas Marx (21), der gegen Meuselwitz sein fünftes Saisontor erzielte, Maurizio Grimaldi (23, sechs Tore), Domenico Alberico (27, vier) und Tobias Stockinger (26, ein Treffer) ist die Offensive für die neue Spielzeit stark besetzt.

Die größten Baustellen der Chemnitzer befinden sich dahinter: Torwart, Innenverteidiger, zentrales Mittelfeld. Löwe: "Auf diese Positionen legen wir unser Hauptaugenmerk. Mit den Neuzugängen wollen wir an Stabilität gewinnen und so unsere sportlichen Ziele erreichen."