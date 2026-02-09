6000 Tickets für Jubiläums-Heimspiel verkauft: Erreicht der CFC das angesetzte Ziel?

Chemnitz - Am Sonntag empfängt der Chemnitzer FC zu seinem Jubiläums-Heimspiel "60 Jahre FCK & CFC" den amtierenden Meister 1. FC Lok Leipzig und garantiert damit einen spannenden Ost-Klassiker.

CFC-Geschäftsführer Tommy Haeder freut sich auf ein spektakuläres Jubiläums-Heimspiel. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Bisher wurden dafür 6000 Tickets verkauft - das Ziel liegt bei 9066 Zuschauern.

"Wir wollen am Sonntag ab 16 Uhr ein echtes Fußballfest in Chemnitz feiern. Deshalb haben wir uns bewusst eine ambitionierte Zielmarke gesetzt, um diesem prestigeträchtigen Ost-Klassiker im Rahmen unseres Vereinsjubiläums 60 Jahre FC Karl-Marx-Stadt und Chemnitzer FC den passenden Rahmen zu geben", erklärt Geschäftsführer Tommy Haeder.

Wie kam der Verein auf die 9066? Diese Zahl steht symbolisch für die Vereinsgeschichte: 66 für das Gründungsjahr 1966 des FC Karl-Marx-Stadt. 90 für die Umbenennung zum Chemnitzer FC im Sommer 1990.

Beim bisher bestbesuchtesten Spiel der Saison, am 3. Spieltag gegen die BSG Chemie Leipzig, zählte der CFC 8143 Zuschauer auf der Fischerwiese.

"Stand jetzt fehlen uns noch etwa 3000 Tickets, um das Ziel zu erreichen", so Haeder weiter. Aber er ist zuversichtlich: "Wenn der Vorverkauf weiter wie bislang läuft, werden wir am Sonntag eine begeisternde Kulisse in unserem Stadion begrüßen können, die einmal mehr Werbung für Fußball-Chemnitz und die gesamte Regionalliga Nordost ist."