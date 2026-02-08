Top-Torjäger Bozic nicht in der Startelf! CFC-Trainer Duda erklärt den Tausch
Chemnitz - Der beste Torjäger auf der Bank: CFC-Trainer Benjamin Duda (37) hatte am Freitagabend in der Magdeburger Avnet-Arena für eine dicke Überraschung gesorgt. In der Chemnitzer Startelf stand Jonas Marx (21) und nicht der achtfache Saison-Torschütze Dejan Bozic (33). Der betrat erst in der 65. Minute den Rasen.
"Wir haben eine sehr gute Konkurrenzsituation. Über allem steht der Teamgedanke. Das leben die Jungs auch. Wir schauen nach einer intensiven Trainingswoche, wer in der Startelf steht. Es geht dabei auch immer darum, die richtigen Spielerprofile für die jeweiligen Gegner auszuwählen", begründete Duda nach dem 1:0-Auswärtssieg beim Aufsteiger 1. FC Magdeburg II.
Drei Punkte, kein Gegentor - der Fußball-Lehrer hatte bei der Wahl seiner ersten Elf am Freitagabend nichts falsch gemacht.
Duda bescheinigte nach dem Abpfiff allen eingesetzten Akteuren eine starke Leistung: "Die Energie habe ich heute bei jedem gespürt. Egal, ob von Anfang an oder eingewechselt."
Das frühe Führungstor von Maurizio Grimaldi (23), der in der 2. Minute nach der Seitenverlagerung von Linksverteidiger Niclas Walther (23) auf der rechten Außenbahn durchstartete und das runde Leder im langen Eck versenkte, spielte den defensiv orientieren Gästen natürlich in die Karten.
Duda: "Das war nach dem Einwurf in der eigenen Hälfte eine einstudierte Variante. Danach hat meine Mannschaft den Matchplan sehr diszipliniert umgesetzt. Das war eine tolle Leistung. Wir alle sind sehr glücklich, bei diesem starken Gegner drei Punkte gewonnen zu haben."
Das vergangene Jahr endete mit Sieglos-Serie
Zur Erinnerung: In den letzten vier Spielen des alten Jahres war das Duda-Team sieglos geblieben (eine Niederlage, drei Unentschieden) und hatte acht (!) Gegentore kassiert. In Magdeburg verteidigten die Himmelblauen den knappen Vorsprung.
Duda: "Darauf lag ein Schwerpunkt in der Winter-Vorbereitung. Wir waren gut organisiert, sehr leidenschaftlich und diszipliniert."
Der CFC hatte auch das nötige Quäntchen Glück. In der ersten Halbzeit traf Roman Eppendorfer (22) am Fünfmeterraum nicht den Ball, sondern Gegenspieler Marvin Pohl (19) am linken Sprunggelenk. Schiedsrichter Johannes Drößler ließ das Spiel weiterlaufen.
Titelfoto: Bildmontage: Picture Point/Gabor Krieg, Picture Point/Roger Petzsche