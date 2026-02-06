CFC startet heute beim Aufsteiger Magdeburg II.: Revanche für die Heimpleite?

Chemnitz - Am Donnerstagmittag kam grünes Licht aus Magdeburg. Der Chemnitzer FC kann am Freitag, 19 Uhr, auf beheiztem Rasen in die Rückrunde starten. Das Ziel ist klar: Die Mannschaft von Trainer Benjamin Duda (37) will in den noch anstehenden 15 Punktspielen in der Tabelle nach oben klettern.

Im Hinspiel kassierte der CFC gegen die Magdeburger Zweite eine bittere 2:4-Heimniederlage. © imago/HärtelPRESS

Den ersten Schritt kann das Duda-Team am Freitag machen. Gegner 1. FC Magdeburg II. liegt auf Rang sieben, hat aber nur einen Zähler mehr auf dem Konto als die Himmelblauen, die Zehnter sind. Die Chemnitzer kassierten in der Hinrunde gegen den Aufsteiger eine empfindliche 2:4-Heimniederlage.

"Der FCM lief damals mit einem halben Dutzend Zweitliga-Profis bei uns auf", erinnert sich Sportdirektor Chris Löwe (36). Er weiß: "Uns wird auch diesmal wieder eine sehr hohe Qualität erwarten. Entscheidend ist, dass wir die Inhalte aus der Vorbereitung über 90 Minuten umsetzen. Wir brauchen eine sehr gute Defensivleistung und müssen die junge Mannschaft der Magdeburger mit unserer Qualität entschlossen bespielen."