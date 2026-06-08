Acht CFC-Spieler sind aktuell auf Vereinssuche: Himmelblaue Ladenhüter?
Chemnitz - Zehn Spieler verlassen den Chemnitzer FC. Ihre Verträge beim Fußball-Regionalligisten laufen am 30. Juni aus. Ihre Suche nach neuen Vereinen war bislang wenig erfolgreich. Werden die ehemaligen Himmelblauen zum Ladenhüter?
Lediglich Felix Müller (29) hatte Erfolg. Allerdings nimmt der Innenverteidiger, der fast 250 Regionalliga-Einsätze (26 Tore) vorweisen kann, einen sportlichen Abstieg in Kauf. Der 29-Jährige unterschrieb beim Regionalliga-Absteiger ZFC Meuselwitz einen Dreijahresvertrag.
Ein durchaus überraschender Wechsel! Müller spielte bereits vor seinem Wechsel nach Chemnitz für die Thüringer. Sein Abgang vor drei Jahren verlief nicht geräuschlos. Ende April erzielte der gebürtige Zeitzer in der 3. Minute der Nachspielzeit das entscheidende 3:2 beim Heimsieg des CFC gegen den ZFC.
Nun kehrt Müller zu seinem Ausbildungsverein zurück. Ausschlaggebend für die Rückkehr sei Müllers Entscheidung, den Lebensmittelpunkt aus beruflichen Gründen nach Altenburg zu verlegen.
Nach Angaben des Vereins habe es mehrere vertrauliche und klärende Gespräche mit Mitgliedern des Präsidiums gegeben.
Auch Dejan Bozic (33) ohne neuen Verein
Müller: "Ich weiß, dass die Trennung vor drei Jahren mit Nebengeräuschen verbunden war, aber ich werde alles investieren, um mit meinen Leistungen die Kritiker zu überzeugen. Ich will auch Verantwortung innerhalb der Mannschaft übernehmen." Der ZFC peilt die direkte Rückkehr in die Regionalliga an.
Sieht man von Dario Gebuhr (23) ab, der von Hansa Rostock ausgeliehen war und zum Drittligisten zurückkehren wird, sind alle anderen Spieler, darunter gestandene Größen wie Tobias Müller (33), Niclas Erlbeck (33), Dejan Bozic (33), Artur Mergel (28) und Leon Damer (26), ohne neuen Verein.
Aktuell befinden sich die Spieler im Urlaub. Man darf gespannt sein, wie zügig sie bzw. ihre Berater bei der Suche erfolgreich sein werden.
Die Himmelblauen haben die freien Stellen im Kader fast alle wieder besetzt. Ein Platz ist noch frei. Der zehnte und letzte Neuzugang soll noch vor dem Trainingsauftakt am 17. Juni präsentiert werden.
Titelfoto: Picture Point/Gabor Krieg