Acht CFC-Spieler sind aktuell auf Vereinssuche: Himmelblaue Ladenhüter?

Chemnitz - Zehn Spieler verlassen den Chemnitzer FC . Ihre Verträge beim Fußball-Regionalligisten laufen am 30. Juni aus. Ihre Suche nach neuen Vereinen war bislang wenig erfolgreich. Werden die ehemaligen Himmelblauen zum Ladenhüter?

Felix Müller (29) unterschrieb beim Regionalliga-Absteiger ZFC Meuselwitz einen Dreijahresvertrag. © Picture Point/Gabor Krieg

Lediglich Felix Müller (29) hatte Erfolg. Allerdings nimmt der Innenverteidiger, der fast 250 Regionalliga-Einsätze (26 Tore) vorweisen kann, einen sportlichen Abstieg in Kauf. Der 29-Jährige unterschrieb beim Regionalliga-Absteiger ZFC Meuselwitz einen Dreijahresvertrag.

Ein durchaus überraschender Wechsel! Müller spielte bereits vor seinem Wechsel nach Chemnitz für die Thüringer. Sein Abgang vor drei Jahren verlief nicht geräuschlos. Ende April erzielte der gebürtige Zeitzer in der 3. Minute der Nachspielzeit das entscheidende 3:2 beim Heimsieg des CFC gegen den ZFC.

Nun kehrt Müller zu seinem Ausbildungsverein zurück. Ausschlaggebend für die Rückkehr sei Müllers Entscheidung, den Lebensmittelpunkt aus beruflichen Gründen nach Altenburg zu verlegen.

Nach Angaben des Vereins habe es mehrere vertrauliche und klärende Gespräche mit Mitgliedern des Präsidiums gegeben.