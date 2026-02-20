Auerbach-Traumtor, Damer scheitert vom Punkt: CFC kassiert bittere Testspiel-Pleite!

Chemnitz - Bittere Pleite für den Chemnitzer FC : Die mit zwei Siegen ins Regionalliga-Jahr gestarteten Himmelblauen unterlagen am Freitagabend dem Oberligisten VfB Auerbach mit 0:1 (0:1).

Die Auerbacher bejubeln den Führungstreffer von Cedric Graf (Mitte). Der Stürmer erzielte mit einem Traumtor das 1:0. © Chemnitzer FC

Testspiel statt Punktekampf: Der CFC musste nicht zum Auswärtsspiel gegen Aufsteiger BFC Preussen, sondern nach Kappel. Dort empfing die Mannschaft von Trainer Benjamin Duda den VfB.

Beide Teams wollten vor drei Wochen in genau diesem Stadion schon einmal gegeneinander spielen. Damals musste die Begegnung kurzfristig abgesagt werden. Die Verletzungsgefahr auf dem vereisten Kunstrasen-Platz war schlichtweg zu groß. Dieses Mal gab es nach der Platzbegehung am Vormittag grünes Licht.

Nach 20 Minuten die kalte Dusche für die Duda-Elf: Cedric Graf hielt 20 Meter vorm Tor einfach mal drauf. Der Ball segelte über Schlussmann Daniel Adamczyk hinweg ins Netz: 1:0 für Außenseiter Auerbach!

Torhüter Stanley Birke, ausgebildet im CFC-Nachwuchsleistungszentrum und seit Sommer 2023 beim VfB unter Vertrag, sorgte mit seinen Paraden dafür, dass der Regionalligist mit einem Rückstand in die Halbzeitpause ging. Auch den Foulelfmeter von Leon Damer (39.) hielt der 20-Jährige stark.