Auerbach-Traumtor, Damer scheitert vom Punkt: CFC kassiert bittere Testspiel-Pleite!

Der mit zwei Siegen ins Regionalliga-Jahr gestartete CFC unterlag am Freitagabend dem Oberligisten VfB Auerbach mit 0:1 (0:1).

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Bittere Pleite für den Chemnitzer FC: Die mit zwei Siegen ins Regionalliga-Jahr gestarteten Himmelblauen unterlagen am Freitagabend dem Oberligisten VfB Auerbach mit 0:1 (0:1).

Die Auerbacher bejubeln den Führungstreffer von Cedric Graf (Mitte). Der Stürmer erzielte mit einem Traumtor das 1:0.  © Chemnitzer FC

Testspiel statt Punktekampf: Der CFC musste nicht zum Auswärtsspiel gegen Aufsteiger BFC Preussen, sondern nach Kappel. Dort empfing die Mannschaft von Trainer Benjamin Duda den VfB.

Beide Teams wollten vor drei Wochen in genau diesem Stadion schon einmal gegeneinander spielen. Damals musste die Begegnung kurzfristig abgesagt werden. Die Verletzungsgefahr auf dem vereisten Kunstrasen-Platz war schlichtweg zu groß. Dieses Mal gab es nach der Platzbegehung am Vormittag grünes Licht.

Nach 20 Minuten die kalte Dusche für die Duda-Elf: Cedric Graf hielt 20 Meter vorm Tor einfach mal drauf. Der Ball segelte über Schlussmann Daniel Adamczyk hinweg ins Netz: 1:0 für Außenseiter Auerbach!

Torhüter Stanley Birke, ausgebildet im CFC-Nachwuchsleistungszentrum und seit Sommer 2023 beim VfB unter Vertrag, sorgte mit seinen Paraden dafür, dass der Regionalligist mit einem Rückstand in die Halbzeitpause ging. Auch den Foulelfmeter von Leon Damer (39.) hielt der 20-Jährige stark.

Linksverteidiger Niclas Walther (r.) traf mit dem CFC am Freitagabend in Chemnitz-Kappel auf den VfB Auerbach.  © Chemnitzer FC

Abgesagte Partie beim BFC Preussen wird am 8. April nachgeholt

CFC-Geschäftsführer Tommy Haeder.  © Kristin Schmidt

Zehn Minuten nach dem Seitenwechsel hätte Ben Collin Weigel auf 2:0 stellen können. Der Auerbacher kam zehn Meter vor dem Tor frei zum Abschluss und verzog knapp.

Die von Beginn an klar überlegenen Chemnitzer warfen alles nach vorn, drückten auf den Ausgleich. Doch der Ball wollte nicht über die Linie. So jubelten mit dem Abpfiff die Gäste aus Auerbach.

Die wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagte Partie beim BFC Preussen hat der NOFV am Freitag neu angesetzt. Sie wird am 8. April um 17 Uhr nachgeholt.

Da das Preussen-Stadion an der Malteserstraße in Berlin-Lankwitz über keine Flutlichtanlage verfügt, war eine spätere Anstoßzeit nicht möglich. Für Aufsteiger gilt eine Sonderregelung. Die ermöglicht es den Vereinen, ihre infrastrukturellen Voraussetzungen schrittweise an die Anforderungen der Regionalliga anzupassen.

CFC-Geschäftsführer Tommy Haeder weiß, dass die frühe Anstoßzeit mitten in der Woche nicht bei allen Fans Begeisterung hervorrufen wird: "Das stellt für viele eine echte organisatorische Herausforderung dar. Wir bitten alle Himmelblauen um Verständnis und hoffen dennoch auf eine bestmögliche Unterstützung unserer Mannschaft am 8. April in Berlin."

