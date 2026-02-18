Schnee und Eis in Berlin: CFC-Spiel schon vier Tage vorher abgesagt
Chemnitz - Der Chemnitzer FC kann seine Siegesserie im neuen Jahr nicht fortsetzen! Das kommende Punktspiel in Berlin beim Regionalliga-Nordost-Aufsteiger BFC Preussen wurde am Mittwoch abgesagt.
Die Partie des 23. Spieltags war zwar erst für kommenden Sonntag, 14 Uhr, angesetzt. Doch der Winter hat die Hauptstadt fest im Griff. Die Spielfläche im Preussen-Stadion ist gefroren und mit reichlich Schnee bedeckt. Das macht eine Spielaustragung unmöglich.
"Auch für die kommenden Tage sind weiterhin Minusgrade sowie weitere Niederschläge in Berlin prognostiziert. Eine kurzfristige Verbesserung der Platzverhältnisse ist daher nicht zu erwarten", teilten die Chemnitzer am Mittwoch mit.
Vor diesem Hintergrund hat der Nordostdeutsche Fußballverband gemeinsam mit den Verantwortlichen des BFC und des CFC die Begegnung frühzeitig offiziell abgesetzt. Einen Nachholtermin für diese Partie gibt es noch nicht.
Für den BFC Preussen ist es eine von zahlreichen Absagen in dieser Saison. Aktuell steht die Mannschaft bei 17 Punktspielen, das sind vier weniger als beim CFC. Der durfte in diesem Jahr immerhin schon zweimal ran. Beide Male ging das Team von Trainer Benjamin Duda (37) als Sieger vom beheizten Rasenplatz.
Nächstes Punktespiel ist nicht gefährdet, CFC kündigt Testspiel an
Dem 1:0 beim 1. FC Magdeburg II. ließ die Duda-Elf am vergangenen Sonntag ein eindrucksvolles 3:0 gegen Spitzenreiter und Meister 1. FC Lokomotive Leipzig folgen. Das nächste Punktspiel bestreitet der CFC am 27. Februar. Unter Flutlicht empfangen die Himmelblauen um 19 Uhr den SV Babelsberg 03.
Die Austragung dieser Partie ist nicht gefährdet. Im Stadion an der Gellertstraße lief bis zum Sonntag die Rasenheizung. Die wird spätestens ab Beginn der kommenden Woche nicht mehr notwendig sein. Die Temperaturen sollen in Chemnitz deutlich in den Plusbereich klettern.
Der Vorverkauf für das Babelsberg-Duell läuft bereits. Nach dem berauschenden Fußballfest zum Jubiläums-Heimspiel gegen Lok Leipzig mit über 10.000 Zuschauern im Stadion hoffen die Himmelblauen gegen die Filmstädter auf mindestens 5000 CFC-Fans.
Übrigens: Nach der Absage des Auswärtsspiels beim BFC Preussen kündigte der CFC kurzfristig ein Testspiel an. Dieses findet am Freitag (18.30 Uhr) auf dem Kunstrasenplatz in Chemnitz-Kappel statt. Gegner ist der Oberligist VfB Auerbach.
Titelfoto: Chemnitzer FC