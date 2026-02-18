Schnee und Eis in Berlin: CFC-Spiel schon vier Tage vorher abgesagt

Chemnitz - Der Chemnitzer FC kann seine Siegesserie im neuen Jahr nicht fortsetzen! Das kommende Punktspiel in Berlin beim Regionalliga -Nordost-Aufsteiger BFC Preussen wurde am Mittwoch abgesagt.

Das Preussen-Stadion im Berliner Ortsteil Lankwitz am Dienstagabend: Regionalliga-Fußball ist hier derzeit nicht möglich. © Chemnitzer FC

Die Partie des 23. Spieltags war zwar erst für kommenden Sonntag, 14 Uhr, angesetzt. Doch der Winter hat die Hauptstadt fest im Griff. Die Spielfläche im Preussen-Stadion ist gefroren und mit reichlich Schnee bedeckt. Das macht eine Spielaustragung unmöglich.

"Auch für die kommenden Tage sind weiterhin Minusgrade sowie weitere Niederschläge in Berlin prognostiziert. Eine kurzfristige Verbesserung der Platzverhältnisse ist daher nicht zu erwarten", teilten die Chemnitzer am Mittwoch mit.

Vor diesem Hintergrund hat der Nordostdeutsche Fußballverband gemeinsam mit den Verantwortlichen des BFC und des CFC die Begegnung frühzeitig offiziell abgesetzt. Einen Nachholtermin für diese Partie gibt es noch nicht.

Für den BFC Preussen ist es eine von zahlreichen Absagen in dieser Saison. Aktuell steht die Mannschaft bei 17 Punktspielen, das sind vier weniger als beim CFC. Der durfte in diesem Jahr immerhin schon zweimal ran. Beide Male ging das Team von Trainer Benjamin Duda (37) als Sieger vom beheizten Rasenplatz.