Chemnitzer FC: Pistol verletzt, Test gegen VfB
Chemnitz - Nach der witterungsbedingten Absage des Auswärtsspiels beim BFC Preussen hat der CFC schnell einen neuen Gegner gefunden. Am Freitag, 18.30 Uhr, empfangen die Himmelblauen den Oberligisten VfB Auerbach. Gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz des BSC Rapid in Chemnitz-Kappel.
"Für uns ist es wichtig, trotz der Absage im Rhythmus zu bleiben. Ein Test gegen einen ambitionierten Oberligisten hilft uns dabei, weiter an unseren Abläufen zu arbeiten", erklärte Chefcoach Benjamin Duda (37).
Gegen die von Ex-CFC-Profi und -Trainer Sven Köhler (60) trainierten Vogtländer wollte der CFC bereits vor drei Wochen testen. Damals musste die Partie aufgrund der Wetterlage kurzfristig abgesagt werden.
Nicht auflaufen kann am Freitag und in den kommenden Wochen Johannes Pistol (24). Der Rechtsverteidiger zog sich im Training eine Fußwurzelfraktur am rechten Fuß zu und hatte bereits das 3:0 gegen Lok Leipzig verpasst.
"Ich hatte noch Glück im Unglück, da der Mittelfuß nicht operiert werden muss", sagte Pistol, der mit einer Fuß-Orthese das Heimspiel gegen den Spitzenreiter von der Tribüne verfolgte:
"Es tut weh, der Mannschaft aktuell nur von außen helfen zu können. Umso mehr habe ich mich wie alle Fans über den Sieg im Jubiläumsspiel gefreut. Ich werde alles daransetzen, schnellstmöglich wieder auf dem Platz zu stehen, sobald mein Fuß vollständig ausgeheilt ist." Pistol rechnet mit einer Ausfallzeit von rund sechs Wochen.
Titelfoto: Picture Point/Gabor Krieg