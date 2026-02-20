Chemnitzer FC: Pistol verletzt, Test gegen VfB

Chemnitz - Nach der witterungsbedingten Absage des Auswärtsspiels beim BFC Preussen hat der CFC schnell einen neuen Gegner gefunden. Am Freitag, 18.30 Uhr, empfangen die Himmelblauen den Oberligisten VfB Auerbach. Gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz des BSC Rapid in Chemnitz-Kappel.

Fußwurzelfraktur am rechten Fuß! Auf Johannes Pistol muss der CFC in den kommenden Wochen verzichten. © Picture Point/Gabor Krieg

"Für uns ist es wichtig, trotz der Absage im Rhythmus zu bleiben. Ein Test gegen einen ambitionierten Oberligisten hilft uns dabei, weiter an unseren Abläufen zu arbeiten", erklärte Chefcoach Benjamin Duda (37).



Gegen die von Ex-CFC-Profi und -Trainer Sven Köhler (60) trainierten Vogtländer wollte der CFC bereits vor drei Wochen testen. Damals musste die Partie aufgrund der Wetterlage kurzfristig abgesagt werden.

Nicht auflaufen kann am Freitag und in den kommenden Wochen Johannes Pistol (24). Der Rechtsverteidiger zog sich im Training eine Fußwurzelfraktur am rechten Fuß zu und hatte bereits das 3:0 gegen Lok Leipzig verpasst.

"Ich hatte noch Glück im Unglück, da der Mittelfuß nicht operiert werden muss", sagte Pistol, der mit einer Fuß-Orthese das Heimspiel gegen den Spitzenreiter von der Tribüne verfolgte: