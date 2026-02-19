Mergel trifft erstmals in einem Heimspiel für den CFC: "Ich wusste gar nicht mehr, wie man jubelt!"
Chemnitz - Spitzenreiter Lok Leipzig kam mit der besten Abwehr und dem stärksten Angriff nach Chemnitz. Zu sehen war davon nicht viel. Drei Tore kassierten die Messestädter gegen den CFC - und das innerhalb von 15 Minuten.
"Uns haben ab der 60. Minute die Körner gefehlt", räumte Lok-Trainer Jochen Seitz nach Spielende ein.
Bei Torhüter Andreas Naumann (33) - er wurde bis 2013 beim CFC ausgebildet - dürfte es keine Kraftfrage gewesen sein, als er in der 77. Minute aus seinem Strafraum stürmte, den Ball nicht wie gewünscht erwischte und an den heransprintenden Artur Mergel (28) verlor. Im Fallen bugsierte der Chemnitzer das runde Leder aus über 20 Metern ins verwaiste Tor.
Anschließend feierte das gesamte Team vor der Südtribüne völlig losgelöst den Schützen zum 3:0-Endstand.
"So schnell habe ich noch nie getroffen", verriet der kurz zuvor eingewechselte Mergel.
Der 28-Jährige kam im Sommer 2024 als Verstärkung für die Offensive von Rot-Weiß Erfurt nach Chemnitz. Mit dem Toreschießen klappte es seitdem nicht wirklich.
Erstes Tor 2024 in Greifswald
In seinem letzten Jahr bei den Thüringern traf Mergel in der Regionalliga sechsmal. In der Saison 2022/23 waren es sogar 13 Buden. Beim CFC steht er mit dem Tor am Sonntag bei zwei Treffern - und das in 52 Einsätzen für Himmelblau.
"Ich bin einfach stolz, dass wir das Jubiläumsspiel gegen Lok so gerockt haben und ich der Mannschaft in der Zeit, die ich auf dem Platz stand, noch helfen konnte", erklärte Mergel: "Das war mein erstes Tor für den CFC in diesem Stadion, und das direkt vor der Südtribüne - Gänsehaut pur!"
Sein erster Treffer auf der Fischerwiese war es nicht. Am 10. September 2022 gewann Mergel mit Erfurt 3:0 in Chemnitz und brachte die Gäste in der 35. Minute in Führung.
Sein erstes Tor für den CFC schoss er am 28. September 2024 beim 1:1 in Greifswald. "Ich wusste schon gar nicht mehr, wie man jubelt. Da ist eine große Last von mir abgefallen", meinte der gebürtige Hesse mit Blick auf den vergangenen Sonntag.
