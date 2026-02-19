Mergel trifft erstmals in einem Heimspiel für den CFC: "Ich wusste gar nicht mehr, wie man jubelt!"

Chemnitz - Spitzenreiter Lok Leipzig kam mit der besten Abwehr und dem stärksten Angriff nach Chemnitz. Zu sehen war davon nicht viel. Drei Tore kassierten die Messestädter gegen den CFC - und das innerhalb von 15 Minuten.

Nach seinem Tor zum 3:0-Endstand gegen Leipzig wurde Artur Mergel (28) vor der Südtribüne von den Teamkollegen gefeiert. © imago/Jan Huebner

"Uns haben ab der 60. Minute die Körner gefehlt", räumte Lok-Trainer Jochen Seitz nach Spielende ein.

Bei Torhüter Andreas Naumann (33) - er wurde bis 2013 beim CFC ausgebildet - dürfte es keine Kraftfrage gewesen sein, als er in der 77. Minute aus seinem Strafraum stürmte, den Ball nicht wie gewünscht erwischte und an den heransprintenden Artur Mergel (28) verlor. Im Fallen bugsierte der Chemnitzer das runde Leder aus über 20 Metern ins verwaiste Tor.

Anschließend feierte das gesamte Team vor der Südtribüne völlig losgelöst den Schützen zum 3:0-Endstand.

"So schnell habe ich noch nie getroffen", verriet der kurz zuvor eingewechselte Mergel.

Der 28-Jährige kam im Sommer 2024 als Verstärkung für die Offensive von Rot-Weiß Erfurt nach Chemnitz. Mit dem Toreschießen klappte es seitdem nicht wirklich.