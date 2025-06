Auftakt ohne Erlbeck: Erlebt der Routinier die nächste Seuchen-Saison beim CFC?

Niclas Erlbeck (32) verpasst den Trainingsauftakt. (Archivbild) © Picture Point / Roger Petzsche

Rückblende: Nach einer schweren Innenband-Verletzung im linken Knie im Frühjahr 2024, die eine Operation nach sich zog, konnte der drittligaerfahrene Routinier erst verspätet in die Regionalliga-Saison 2024/25 einsteigen.

In der Rückrunde flog Erlbeck beim 2:2 in Zwickau mit Rot vom Platz, erhielt eine Zwei-Spiele-Sperre. Im März und April setzte ihn eine hartnäckige Entzündung in der Fußsohle wochenlang außer Gefecht. Am Ende bestritt er nur 17 von möglichen 34 Spielen.

Wenn Erlbeck fit war, stand er unter Trainer Benjamin Duda bis auf eine Ausnahme immer in der Startelf. Auch in den Planungen für die neue Saison spielt der Mittelfeld-Malocher mit seiner Erfahrung von über 200 Dritt- und Viertliga-Einsätzen eine bedeutende Rolle.

Um so ärgerlicher, dass Erlbeck am Mittwoch nicht dabei sein konnte. Er war der Einzige, der die erste Trainingseinheit bei den Chemnitzern verpasste.