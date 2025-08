06.08.2025 20:15 1.041 CFC testet gegen Dynamos Zweite, doch Tore sind Mangelware

Am Mittwochabend traten der Chemnitzer FC gegen Sechstligist Dynamo Dresden II in einem Testspiel gegeneinander an.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Vier Tage nach der bitteren 1:2-Punktspiel-Niederlage in Luckenwalde konnte der Chemnitzer FC kein Selbstvertrauen tanken. Im Testspiel gegen Sechstligist Dynamo Dresden II. kam die Mannschaft von Trainer Benjamin Duda am Mittwochabend nicht über ein 0:0 hinaus. Alles in Kürze Chemnitzer FC testet gegen Dynamo Dresden II.

Spiel endet 0:0, Tore sind Mangelware

Dynamo bringt zwei Zweitliga-Profis mit

Beide Teams haben Chancen, aber kein Tor

Schlussmann Grafe hält das 0:0 fest Mehr anzeigen Niklas Hauptmann (hier neben CFC-Neuzugang Martial Ekui) sollte bei der Zweiten Spielpraxis sammeln. © Picture Point / Gabor Krieg Die Gäste aus Elbflorenz hatten zwei Zweitliga-Profis mitgebracht: Luca Herrmann und Niklas Hauptmann sollten Spielpraxis sammeln. Das konnten sie in den ersten 45 Minuten. Danach wechselten beide Trainer fast komplett durch. Auch Herrmann und Hauptmann blieben in der Kabine. Die rund 800 Zuschauer, unter ihnen Dynamos Zweitliga-Chefcoach Thomas Stamm und Assistent Heiko Scholz, sahen einen flotten Beginn der Hausherren. Maurizio Grimaldi jagte das runde Leder aus zwölf Metern knapp übers Tor (3. Minute). Nach einer schönen Eckball-Variante fand die Hereingabe von Tobias Stockinger im Zentrum keinen Vollstrecker (8.). Der aufgerückte Rechtsverteidiger Aaron Mensah vergab seine Schusschance (11.). Der Kopfball von Dejan Bozic landete in den Armen von Schlussmann Marlon Grafe. Chemnitzer FC CFC verliert nach Ausgleich gegen Luckenwalde! Baumgart: "Wurden eiskalt bestraft" Chemnitzer FC Pistol oder Eppendorfer: Welcher CFC-Spieler darf gegen Luckenwalde ran? Von den Schwarz-Gelben war bis dahin wenig zu sehen. Das änderte sich in der 23. Minute. Der beim CFC ausgebildete Angreifer Nico Künzel prüfte Torwart Daniel Adamczyk. Vier Minuten vor dem Pausenpfiff konnte sich Keeper Grafe auszeichnen Dynamos Zweitliga-Trainer Thomas Stamm schaute gebannt dem Spiel zu. © Picture Point / Gabor Krieg Fünf Minuten später vergab Bozic nach Sahnepass von Artur Mergel die beste Möglichkeit der ersten Halbzeit. Der Torjäger setzte den Ball über den Querbalken. Vier Minuten vor dem Pausenpfiff konnte sich Keeper Grafe auszeichnen. Er parierte den Schuss von Mergel. Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Gäste deutlich schwungvoller. Marc Fischer zwang David Wunsch mit seinem Kopfball zur Glanzparade (56.), stand allerdings knapp im Abseits. Auf der Gegenseite zog der eingewechselte Leon Damer ab, konnte Grafe allerdings nicht überwinden (59.). Der Dynamo-Torwart war auch bei der gefährlichen Hereingabe von Johannes Pistol auf dem Posten und klärte mit einer Faust (65.). Chemnitzer FC Start gegen Greifswald gelungen, doch jetzt will der CFC mehr Chemnitzer FC CFC-Spieler Erlbeck nach Auftaktsieg: "Darauf können wir aufbauen!" Arne Seemann hatte eine Viertelstunde vor Spielende das 1:0 auf dem Fuß. Er zielte aufs kurze Eck. Adamczyk fischte die Kugel weg. In der Schlussphase jagte Tünay Bektas einen direkten Freistoß knapp am CFC-Tor vorbei. Da wäre Wunsch nicht herangekommen. Grafe rettete Sekunden vor dem Abpfiff mit seiner Glanztat gegen Domenico Alberico das 0:0 für die Dresdner.

Titelfoto: Picture Point / Gabor Krieg