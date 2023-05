CFC-Abwehrmann Pelivan ist wieder da: "Das Gefühl hatte ich fast schon vergessen!"

Chemnitz - Er hatte trotz der Chemnitzer 0:1-Niederlage beim FC Carl Zeiss Jena Grund zur Freude: Dominik Pelivan (26). Nach einem Muskelfaserriss im Oberschenkel musste der CFC-Abwehrmann monatelang pausieren. In Thüringen feierte er sein Comeback.

Wie Vorgänger Daniel Berlinski (37) hält auch Trainer Christian Tiffert (41) große Stücke auf den gebürtigen Berliner, der für die SG Sonnenhof Großaspach 44-mal in der 3. Liga spielte.

Der Auftritt in Jena war sein 21. Regionalliga-Einsatz für den CFC. "Diese zwei Jahre sind für mich wirklich sehr unglücklich gelaufen", bedauert Pelivan.

Dreimal läuft der CFC noch in der Regionalliga auf. Es folgt das Landespokal-Finale am 3. Juni. "Platz acht in der Tabelle sieht keiner gern. Wir wollen noch fleißig Punkte sammeln und nach oben klettern", betont Pelivan: "Und natürlich wollen wir den Pokal erfolgreich verteidigen."