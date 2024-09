CFC-Chef Hildebrand stellt klar: "Wir bleiben im geplanten Budget!"

Chemnitz - Geht der abstiegsbedrohte Chemnitzer FC ins finanzielle Risiko? Diese Frage stellte sich so mancher nach der Verpflichtung zweier neuer Offensivspieler.

"Wir bleiben trotz der beiden Nachverpflichtungen in unserem vor der Saison geplanten Budget", stellte CFC-Geschäftsführer Uwe Hildebrand (53) klar und begründete: "Wir haben für die beiden Verstärkungen auf Mittel zurückgegriffen, die durch den Abgang von Jan Koch (28) und unsere langzeitverletzten Spieler freigeworden sind."

Am Mittwoch unterschrieb Dardan Karimani (25, zuletzt Würzburger Kickers) bei den Himmelblauen. Am Donnerstag folgte der Südkoreaner Jong-min Seo (22).

Jong-min Seo (22) ist der neue Flügelspieler beim CFC. © Chemnitzer FC

Seo, der seit einer Woche mittrainiert und am Donnerstag seinen bis zum Saisonende laufenden Vertrag unterzeichnete als auch Karimani sind am Samstag in Greifswald spielberechtigt.

"Die Qualitäten von Seo liegen im Eins-gegen-Eins und im Abschluss. Er ist technisch sehr gut ausgebildet und bringt mit seiner Spielweise etwas Besonderes mit, was ihn in guter Form schwer ausrechenbar für seine Gegenspieler macht. Damit kann er uns hoffentlich schnell in der aktuellen schwierigen sportlichen Situation weiterhelfen", erklärte Sportdirektor Chris Löwe (35), der den Südkoreaner noch aus seiner aktiven Zeit bei Dynamo Dresden kennt.

Seo, ein flexibler Offensivakteur, wurde beim SV Darmstadt und Eintracht Frankfurt ausgebildet. Zuletzt spielte er für den FK Haugesund in Norwegen.

"Ich freue mich sehr, dass der Wechsel nun offiziell ist und möchte die Chance nutzen, die mir hier beim CFC gegeben wird. Ich weiß, dass der Club sich momentan in einer schwierigen Lage befindet, aber das motiviert mich umso mehr, auf dem Platz meinen Teil dazu beizutragen, dass wir uns schnellstmöglich in der Tabelle nach oben arbeiten", erklärte der 22-Jährige.

Löwe betonte: "Da sein letztes Pflichtspiel in Norwegen einige Monate zurückliegt, sollten wir Seo die nötige Zeit für seine Entwicklung geben und nicht sofort Wunderdinge auf dem Platz von ihm erwarten."