CFC-Coach Duda will bis zum Derby in Zwickau alles trainieren!

Chemnitz - Der Ausflug zum Hallenmasters in Zwickau war eine willkommene Abwechslung für einen Teil des CFC-Teams. Am gestrigen Sonntag bekamen alle Spieler frei. Ab dem heutigen Montag fährt Trainer Benjamin Duda (36) das Pensum beim Chemnitzer FC wieder hoch.

Ab dem heutigen Montag heißt es für CFC-Coach Benjamin Duda (36) und seine Himmelblauen: voller Fokus aufs Bezirksderby! © Picture Point/Gabor Krieg

Knapp drei Wochen bleiben dem 36-Jährigen, um seine Jungs auf den heißen Start am 2. Februar beim FSV Zwickau vorzubereiten. Einen kleinen Vorgeschmack aufs Derby gab es am Samstag im hart umkämpften Finale zwischen beiden Vereinen, das die Gastgeber 4:3 gewannen und in dem die Emotionen kurzzeitig hochkochten.

Welche Schwerpunkte setzt Duda in den kommenden Tagen? "Grundsätzlich trainieren wir alles. Das Spiel ist unheimlich facettenreich, verlangt alles von uns ab. Von daher haben wir mehrere Schwerpunkte", erklärt der Chefcoach.

Eine Stärke soll in der Winterpause nicht verloren gehen: Mit neun Gegentoren in 17 Spielen stellen die Himmelblauen die beste Defensive aller fünf Regionalligen.

"Konstanz ist die größte Kunst im Fußball. Die hatten wir in den letzten Wochen des alten Jahres", erinnert Duda an die vergangenen fünf Punktspiele. In denen blieb der CFC stets ohne Gegentor, erkämpfte vier Siege und ein Remis.