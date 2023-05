CFC-Coach Tiffert kündigt Woche der Personal-Entscheidungen an: "Wird Härtefälle geben"

"Wir sind, was das Thema Personalplanung angeht, durch. Wir haben jetzt eine lange Trainingswoche und werden erste Entscheidungen den Spielern gegenüber kommunizieren", verriet Trainer Christian Tiffert, ohne ins Detail zu gehen.

Obwohl seit Wochen Planungssicherheit herrscht, drang in Sachen Personal nichts Neues an die Öffentlichkeit. Dass der Kader runderneuert wird, ist eher unwahrscheinlich. Finanziell sieht es bei den Himmelblauen alles andere als rosig aus.

CFC-Sportdirektor Marc Arnold (52, l.) und Trainer Cristian Tiffert (41). © Picture Point/Gabor Krieg

Wie optimistisch ist der Trainer, dass Leistungsträger wie Brügmann oder Campulka gehalten werden können? "Es gibt immer mehrere Seiten", so der ehemalige Bundesligaprofi.

"Was hat der Verein für einen Wunsch. Was wünscht sich der Spieler, wo sieht er seine Perspektive. Kann er vielleicht eine Liga höher gehen, will er sich verändern, etwas Neues machen? Die dritte Seite ist die der Berater."

Deshalb könne er nicht sagen, wie optimistisch er sei. Tiffert: "Ich weiß nicht, mit wem die Spieler kommunizieren, wie deren Angebote sind, wie die Marktlage ist. Da hört man immer viel. Ob das dann so stimmt, ist die andere Sache."