CFC-Coach Tiffert nach historischem Debakel: "Haben uns angestellt wie Schüler!"

Chemnitz - Nach dem 2:1-Heimsieg gegen Viktoria Berlin war Stanley Birke (18) der gefeierte Held. In Erfurt wäre der 18 Jahre alte Schlussmann vom Chemnitzer FC wohl am liebsten im Erdboden versunken.

CFC-Keeper Stanley Birke (18) kassiert das 2:2 - danach musste er noch fünf weitere Male hinter sich greifen. © Picture Point/Gabor Krieg

Unfassbare sieben Mal musste Birke im Steigerwaldstadion hinter sich greifen. Die Himmelblauen kamen trotz früher 2:0-Führung gegen den FC Rot-Weiß Erfurt mit 2:7 (2:2) unter die Räder - ein historisches Debakel!



Mehr als sieben Tore in einem Punktspiel kassierten die Chemnitzer in ihrer Vereinshistorie nur einmal. Das war am 15. September 1957. Da hieß der Club noch SC Motor und unterlag beim SC Halle-Leuna mit 1:8.

Trainer Christian Tiffert (41) wirkte konsterniert und ein Stück weit ratlos. Mit Tobias Müller (44) und Dejan Bozic (30, beide gesperrt) fehlten ihm zwei der stärksten und erfahrensten Spieler.

"Das lasse ich als Entschuldigung nicht gelten. Wir haben bei Standards eine klare Zuteilung. Die passte nicht. So holten wir Erfurt zurück ins Spiel", meinte Tiffert mit Blick auf die Gegentreffer vor der Pause.