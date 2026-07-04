CFC-Eigengewächs unterschreibt ersten Profivertrag, spielt jedoch zunächst nicht in Chemnitz
Chemnitz - Der Chemnitzer FC bindet mit Frederik Kunstmann (19) das nächste Eigengewächs langfristig an den Verein. Doch die kommende Saison wird er zunächst für einen anderen Verein auflaufen.
Der Innenverteidiger unterschrieb seinen ersten Profivertrag bei den Himmelblauen, verkündete der CFC am Samstagvormittag.
Jedoch wird der 19-Jährige in der kommenden Saison auf Leihbasis für den VFC Plauen in der NOFV-Oberliga auflaufen, um dort wertvolle Spielpraxis im Männerbereich zu sammeln.
CFC-Sportdirektor Chris Löwe (37) freut sich über die Entscheidung: "Wir sehen in ihm einen sehr talentierten Innenverteidiger, der das Potential besitzt, uns langfristig weiterzuhelfen."
Löwe weiter: "Deshalb wollen wir seine Entwicklung gezielt fördern."
Beim VFC Plauen könne er sich in einer starken Oberliga bei einem ambitionierten Verein beweisen und regelmäßig Einsatzminuten sammeln.
Und wie geht es in einem Jahr weiter? "Nach der Saison werden wir seine Entwicklung gemeinsam bewerten und entscheiden, welche Rolle er künftig bei uns einnehmen kann", erklärt der Sportdirektor.
Erster Regionalliga-Einsatz gegen Carl Zeiss Jena
Bereits in der vergangenen Saison gehörte der 19-Jährige zum erweiterten Profikader: So nahm er vergangenen Winter am Trainingslager der Regionalliga-Mannschaft im türkischen Lara teil und war anschließend fest in den Trainingsbetrieb der 1. Mannschaft integriert.
Am 27. Spieltag war es dann soweit: Beim Heimspiel gegen den FC Carl Zeiss Jena stand er das erste Mal im Regionalliga-Kader und ersetzte Martial Ekui (22), der sich von einem Infekt nicht rechtzeitig erholt hatte.
Das himmelblaue Trikot trägt Kunstmann jedoch schon länger. Seine fußballerische Laufbahn begann der 19-Jährige zunächst beim FC Stollberg im Alter von fünf Jahren, ehe er an den CFC-Campus wechselte und sämtliche Nachwuchsmannschaften durchlief.
Titelfoto: Chemnitzer FC