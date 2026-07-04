CFC-Eigengewächs unterschreibt ersten Profivertrag, spielt jedoch zunächst nicht in Chemnitz

Chemnitz - Der Chemnitzer FC bindet mit Frederik Kunstmann (19) das nächste Eigengewächs langfristig an den Verein. Doch die kommende Saison wird er zunächst für einen anderen Verein auflaufen.

Der 19-jährige Frederik Kunstmann (r.) unterschreibt beim CFC seinen ersten Profivertrag. © Chemnitzer FC

Der Innenverteidiger unterschrieb seinen ersten Profivertrag bei den Himmelblauen, verkündete der CFC am Samstagvormittag.

Jedoch wird der 19-Jährige in der kommenden Saison auf Leihbasis für den VFC Plauen in der NOFV-Oberliga auflaufen, um dort wertvolle Spielpraxis im Männerbereich zu sammeln.

CFC-Sportdirektor Chris Löwe (37) freut sich über die Entscheidung: "Wir sehen in ihm einen sehr talentierten Innenverteidiger, der das Potential besitzt, uns langfristig weiterzuhelfen."

Löwe weiter: "Deshalb wollen wir seine Entwicklung gezielt fördern."

Beim VFC Plauen könne er sich in einer starken Oberliga bei einem ambitionierten Verein beweisen und regelmäßig Einsatzminuten sammeln.

Und wie geht es in einem Jahr weiter? "Nach der Saison werden wir seine Entwicklung gemeinsam bewerten und entscheiden, welche Rolle er künftig bei uns einnehmen kann", erklärt der Sportdirektor.