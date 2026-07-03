CFC mit Blitzturnier gegen VFC und ZFC: Coach Duda will nicht über das Ziel hinaus schießen

Chemnitz - "Wir wollen die Mannschaft fordern, ohne den Spielern Energie für den Saisonstart zu rauben", betont CFC -Trainer Benjamin Duda (38) mit Blick auf die letzten drei Wochen der Sommer-Vorbereitung.

Leonhard von Schroetter (27) musste wegen Knieproblemen nur kurz pausieren. Er trainiert wieder. © IMAGO/Johannes Schmidt

Zuletzt mussten mit Leonhard von Schroetter (27, Knie) und Maximilian Fesser (24, Oberschenkel) zwei Neuzugänge pausieren. Reine Vorsichtsmaßnahmen. Von Schroetter ist schon wieder dabei, Fesser aktuell im Teiltraining. Er wird Anfang kommender Woche zurückerwartet.

"Mit vier Einheiten innerhalb von zwei Tagen fordern wir die Mannschaft auch in dieser Woche bewusst stark. Wir wollen die Belastung mit Blick auf das Blitzturnier am Samstag aber gleichzeitig gut steuern. Es bringt nichts, über das Ziel hinauszuschießen", erklärt Duda.

Der Fußball-Lehrer weiß: "Wer sich an den ersten Spieltagen noch von der Vorbereitung erholen muss, kann nicht seine volle Leistung abrufen."

Mit der bisherigen Vorbereitung zeigt sich der 38-Jährige sehr zufrieden: "Die Jungs ziehen hervorragend mit. Wir haben eine große Spielfreude und eine richtig gute Energie innerhalb der Mannschaft."

"Genau dieses Miteinander wollen wir uns in den kommenden Wochen erhalten."