CFC mit Blitzturnier gegen VFC und ZFC: Coach Duda will nicht über das Ziel hinaus schießen
Chemnitz - "Wir wollen die Mannschaft fordern, ohne den Spielern Energie für den Saisonstart zu rauben", betont CFC-Trainer Benjamin Duda (38) mit Blick auf die letzten drei Wochen der Sommer-Vorbereitung.
Zuletzt mussten mit Leonhard von Schroetter (27, Knie) und Maximilian Fesser (24, Oberschenkel) zwei Neuzugänge pausieren. Reine Vorsichtsmaßnahmen. Von Schroetter ist schon wieder dabei, Fesser aktuell im Teiltraining. Er wird Anfang kommender Woche zurückerwartet.
"Mit vier Einheiten innerhalb von zwei Tagen fordern wir die Mannschaft auch in dieser Woche bewusst stark. Wir wollen die Belastung mit Blick auf das Blitzturnier am Samstag aber gleichzeitig gut steuern. Es bringt nichts, über das Ziel hinauszuschießen", erklärt Duda.
Der Fußball-Lehrer weiß: "Wer sich an den ersten Spieltagen noch von der Vorbereitung erholen muss, kann nicht seine volle Leistung abrufen."
Mit der bisherigen Vorbereitung zeigt sich der 38-Jährige sehr zufrieden: "Die Jungs ziehen hervorragend mit. Wir haben eine große Spielfreude und eine richtig gute Energie innerhalb der Mannschaft."
"Genau dieses Miteinander wollen wir uns in den kommenden Wochen erhalten."
Erster echter Härtetest wartet am Wochenende auf den CFC
Beim Blitzturnier am Samstag in Hartmannsdorf (Beginn 14 Uhr) treffen die Himmelblauen auf den VFC Plauen und ZFC Meuselwitz - der erste echte Härtetest für die Chemnitzer.
Duda: "Beide Mannschaften verfügen über Regionalliga-Qualität. Sie verfolgen in der Oberliga sehr ambitionierte Ziele. Genau solche Gegner brauchen wir jetzt. Wir wollen die Inhalte der vergangenen Wochen unter Wettkampfbedingungen auf den Platz bringen und weitere Erkenntnisse sammeln."
Nur fünf Tage später wartet das Highlight der Sommer-Vorbereitung. Am 9. Juli kommt der Bundesligist 1. FC Union Berlin zur offiziellen Saisoneröffnung ins Stadion an der Gellertstraße. Anpfiff ist 18.30 Uhr.
2000 Tickets sind für dieses Duell bereits verkauft.
Titelfoto: Picture Point/Roger Petzsche