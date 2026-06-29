CFC-Stürmer Berlinski mit fünf Toren in zwei Spielen: "Da ist noch Luft nach oben!"

Chemnitz - Das erste Testspiel-Wochenende hatte CFC-Neuzugang Ron Berlinski (31) wegen eines grippalen Infekts verpasst. Beim HFC Colditz (6:1) und Hainichener FV (13:0) stand der neue Torjäger der Chemnitzer auf dem Rasen. In Colditz schnürte er einen Doppelpack. In Hainichen knipste er dreifach.

CFC-Neuzugang Ron Berlinski (31). © Picture Point/Gabor Krieg

"Wir konnten den ersten Teil der Vorbereitung mit den Siegen erfolgreich abschließen. Es war anstrengend. Elf Tage ohne Pause durchtrainiert. Die tropische Hitze spielte auch eine große Rolle. Ebenso die langen Fahrten nach Österreich und zurück. Da hatte der Körper ordentlich zu tun. Doch das hat eine Vorbereitung an sich", betont Berlinski.

Der 31-Jährige weiß, worauf es in den zurückliegenden Tagen ankam: "Eincremen und viel trinken ist sehr wichtig. Man muss auf seinen Körper achten. Aber wir sind alle Fußballer durch und durch. Sobald der Ball auf dem Rasen liegt und der Schiri anpfeift, denkt man nicht über die Temperaturen nach. Da überwindet man den inneren Schweinehund."

Am Sonntag bekamen die Spieler frei. "Ich bin in Chemnitz geblieben und habe regeneriert", verrät Berlinski.

Er freut sich über die ersten Torerfolge im CFC-Trikot: "Das gibt mir natürlich ein gutes Gefühl. Daran würde ich in den Punktspielen gern anknüpfen. Dafür werde ich in den kommenden Tagen weiter hart arbeiten."