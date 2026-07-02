CFC-Kicker Marx über seinen neuen Sturm-Partner Berlinski: "Er ist ein geiler Typ!"

Chemnitz - "Als Stürmer triffst du immer gern", betont CFC -Torjäger Jonas Marx (21). Beim 6:1 in Colditz und 13:0 in Hainichen schnürte der 21-Jährige jeweils einen Doppelpack: "Es hätte sogar noch das eine oder andere Tor mehr sein können. Doch darauf lässt sich aufbauen. Ich mache einfach weiter und lege die eine oder andere Extra-Einheit ein, um noch besser zu werden."

"Geiler Typ!" Ron Berlinski (31) ist bereits beim CFC angekommen. © Picture Point/Roger Petzsche

Noch rund drei Wochen bleiben, um sich für die Regionalliga in Topform zu bringen. Marx, der 2025 vom FC Eilenburg kam, geht in sein zweites Chemnitzer Jahr.

In der vergangenen Saison (31 Einsätze, fünf Tore) stand er meist im Schatten von Top-Torjäger Dejan Bozic. Der 33-Jährige hat den Verein verlassen. In der neuen Spielzeit ist im Sturmzentrum Neuzugang Ron Berlinski (31) gesetzt.

"Wir beide haben uns schon echt gut connected. Er ist ein geiler Typ, der die gleiche Story wie ich mitbringt: kein Nachwuchsleistungszentrum, Schritt für Schritt nach oben gearbeitet", verrät Marx.

Er sieht sich auch in der kommenden Saison in der Rolle des Lernenden: "Ich versuche, mich an den älteren Spielern zu orientieren, vieles mitzunehmen, vieles von ihnen zu lernen."

Zehn neue Spieler wurden verpflichtet.

Marx: "Eine gute Mischung zwischen Jung und Alt. Eine geile Truppe. Keine ekligen Charaktere, alles sympathische, coole Leute."