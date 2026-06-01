Qualität, Wucht, Torgefahr: Er ist der achte Neue beim Chemnitzer FC
Chemnitz - Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC treibt den Umbau der Mannschaft voran und präsentiert Neuzugang Nummer acht: Vom Liga-Konkurrenten Greifswalder FC kommt Mittelfeldspieler David Vogt (25).
"Er bringt mit seiner Größe von 1,89 Meter und seiner Durchschlagskraft eine Physis mit, die uns gerade im Mittelfeld bereichern wird. Sowohl in Greifswald als auch zuvor in Meppen und Halberstadt hat er bereits sehr viel Erfahrung auf hohem Niveau gesammelt", freut sich CFC-Sportdirektor Chris Löwe (37) über eine weitere Verstärkung.
Vogt verbrachte die vergangenen drei Jahre in Greifswald. In dieser Zeit absolvierte er 91 Pflichtspiele, erzielte 16 Treffer und bereitete neun Tore vor. Zuvor sammelte der im thüringischen Mühlhausen geborene Fußballprofi ein Jahr lang Erfahrung beim SV Meppen. Für die Emsländer lief er 21-mal in der 3. Liga auf.
"Ich hatte sehr gute Gespräche mit Chris Löwe und Trainer Benjamin Duda. Ihn kenne ich noch aus meiner Zeit in Halberstadt, wo wir bereits erfolgreich zusammengearbeitet haben", verriet Vogt am Rande seiner Vertragsunterschrift.
Vogt weiter: "Vom ersten Moment an habe ich das Vertrauen gespürt, das mir hier entgegengebracht wird. Ich bin überzeugt davon, dass wir mit unserer gemeinsamen Spielidee und diesem Umfeld unsere Ziele erreichen und uns als Mannschaft Schritt für Schritt weiterentwickeln können."
Nach drei Jahren in Vorpommern folgt nun der Wechsel zum CFC
Löwe betonte: "Bei all seinen Stationen hat David bewiesen, welche Qualität er zwischen den Strafräumen mitbringt und dass er mit seiner Wucht auch immer wieder selbst für Torgefahr sorgen kann. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und sind davon überzeugt, dass er sowohl sportlich als auch menschlich zum CFC passt."
Vogt begann seine fußballerische Ausbildung im Alter von sieben Jahren bei der SG Bickenriede. 2014 wechselte er zum JFV Süd Eichsfeld, ehe er sich drei Jahre später der U17 des FC Rot-Weiß Erfurt anschloss.
Für Rot-Weiß ging Vogt ab 2019 auch seine ersten Schritte im Herrenbereich in der Regionalliga Nordost. Nach einem Jahr in der Oberliga beim FSV Martinroda führte ihn sein Weg 2020 weiter zu Germania Halberstadt. Dort etablierte er sich als Stammspieler in der Regionalliga Nordost und machte in seiner zweiten Saison mit 33 Einsätzen, fünf Toren und zwei Vorlagen den SV Meppen auf sich aufmerksam.
Die Spielzeit 2022/23 verbrachte Vogt anschließend in der 3. Liga, bevor er sich dem Greifswalder FC anschloss. Nach drei Jahren in Vorpommern folgt nun der Wechsel zum CFC.
Titelfoto: Chemnitzer FC