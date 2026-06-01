Qualität, Wucht, Torgefahr: Er ist der achte Neue beim Chemnitzer FC

Mittelfeldspieler David Vogt (25, r.) kommt vom Greifswalder FC. © Picture Point/ Roger Petzsche

"Er bringt mit seiner Größe von 1,89 Meter und seiner Durchschlagskraft eine Physis mit, die uns gerade im Mittelfeld bereichern wird. Sowohl in Greifswald als auch zuvor in Meppen und Halberstadt hat er bereits sehr viel Erfahrung auf hohem Niveau gesammelt", freut sich CFC-Sportdirektor Chris Löwe (37) über eine weitere Verstärkung.

Vogt verbrachte die vergangenen drei Jahre in Greifswald. In dieser Zeit absolvierte er 91 Pflichtspiele, erzielte 16 Treffer und bereitete neun Tore vor. Zuvor sammelte der im thüringischen Mühlhausen geborene Fußballprofi ein Jahr lang Erfahrung beim SV Meppen. Für die Emsländer lief er 21-mal in der 3. Liga auf.

"Ich hatte sehr gute Gespräche mit Chris Löwe und Trainer Benjamin Duda. Ihn kenne ich noch aus meiner Zeit in Halberstadt, wo wir bereits erfolgreich zusammengearbeitet haben", verriet Vogt am Rande seiner Vertragsunterschrift.

Vogt weiter: "Vom ersten Moment an habe ich das Vertrauen gespürt, das mir hier entgegengebracht wird. Ich bin überzeugt davon, dass wir mit unserer gemeinsamen Spielidee und diesem Umfeld unsere Ziele erreichen und uns als Mannschaft Schritt für Schritt weiterentwickeln können."