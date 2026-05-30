Motorrad-Grand-Prix auf Sachsenring: CFC muss Duell mit Union Berlin verschieben!

Chemnitz - Es ist noch etwas hin, doch den 9. Juli haben viele Fans vom Chemnitzer FC bereits dick in ihrem Kalender angestrichen. An diesem Tag gastiert der Kult-Klub und Bundesligist 1. FC Union Berlin im Stadion an der Gellertstraße.

CFC-Geschäftsführer Tommy Haeder (34) freut sich, im Juli den Bundesligist 1. FC Union Berlin in Chemnitz begrüßen zu dürfen. © picture point/Sven Sonntag

Nach Dynamo Dresden vor zwei Jahren (5537 Zuschauer) und dem 1. FC Magdeburg im vergangenen Sommer (4170 Zuschauer) kommt zum dritten Mal in Folge ein attraktiver Gegner zur großen Saisoneröffnung nach Chemnitz. Geändert wurde gegenüber 2024 und 2025 der Tag, an dem gespielt wird: nicht samstags, sondern am Donnerstagabend.

Ursprünglich sollte das Duell mit "Eisern Union" am Samstag (11. Juli) ausgetragen waren. Dieser Termin war aufgrund des parallel stattfindenden Motorrad-Grand-Prix auf dem Sachsenring, zu dem rund 250.000 Zuschauer erwartet werden, nicht realisierbar.

CFC-Geschäftsführer Tommy Haeder (34): "Durch den Grand Prix und weitere Veranstaltungen in Chemnitz waren die organisatorischen Voraussetzungen für eine Austragung am Samstag leider nicht gegeben."

"Sowohl bei den Einsatzkräften der Polizei als auch in den Bereichen Sicherheit und Catering hätten wir nicht die Rahmenbedingungen gewährleisten können, die wir uns für unser Stadionerlebnis vorstellen", Haeder weiter.