Motorrad-Grand-Prix auf Sachsenring: CFC muss Duell mit Union Berlin verschieben!
Chemnitz - Es ist noch etwas hin, doch den 9. Juli haben viele Fans vom Chemnitzer FC bereits dick in ihrem Kalender angestrichen. An diesem Tag gastiert der Kult-Klub und Bundesligist 1. FC Union Berlin im Stadion an der Gellertstraße.
Nach Dynamo Dresden vor zwei Jahren (5537 Zuschauer) und dem 1. FC Magdeburg im vergangenen Sommer (4170 Zuschauer) kommt zum dritten Mal in Folge ein attraktiver Gegner zur großen Saisoneröffnung nach Chemnitz. Geändert wurde gegenüber 2024 und 2025 der Tag, an dem gespielt wird: nicht samstags, sondern am Donnerstagabend.
Ursprünglich sollte das Duell mit "Eisern Union" am Samstag (11. Juli) ausgetragen waren. Dieser Termin war aufgrund des parallel stattfindenden Motorrad-Grand-Prix auf dem Sachsenring, zu dem rund 250.000 Zuschauer erwartet werden, nicht realisierbar.
CFC-Geschäftsführer Tommy Haeder (34): "Durch den Grand Prix und weitere Veranstaltungen in Chemnitz waren die organisatorischen Voraussetzungen für eine Austragung am Samstag leider nicht gegeben."
"Sowohl bei den Einsatzkräften der Polizei als auch in den Bereichen Sicherheit und Catering hätten wir nicht die Rahmenbedingungen gewährleisten können, die wir uns für unser Stadionerlebnis vorstellen", Haeder weiter.
Familienfreundliche Anstoßzeit
Gemeinsam mit den Berlinern suchten die Himmelblauen nach einer Lösung. Haeder: "Mit dem Donnerstagabend fanden wir einen passenden Termin für beide Seiten. Der frühere Anstoß (18.30 Uhr) kommt dabei hoffentlich vielen Familien und Kindern entgegen. Auch wenn das Spiel unter der Woche stattfindet, hoffen wir natürlich auf zahlreiche Unterstützer auf der Fischerwiese." Das Ziel lautet: 6500 Zuschauer.
Union Berlin gastierte das letzte Mal am 1. August 2022 zum DFB-Pokal in Chemnitz und setzte sich in der Verlängerung mit 2:1 durch. Nun gastiert die Mannschaft rund um das Offensivtrio Ilyas Ansah (21), Oliver Burke (29) und Andrej Ilić (26) erneut auf der Fischerwiese.
"Wir freuen uns, dass es gelungen ist, mit Union Berlin einen äußerst attraktiven Gegner für die große Saisoneröffnung zu gewinnen. Wir wollen gemeinsam mit unseren Fans das erste Mal in der neuen Saison unser Stadion füllen und mit einem positiven Erlebnis in die Spielzeit 2026/27 starten", erklärt CFC-Geschäftsführer Uwe Hildebrand.
"Natürlich hilft uns jeder Zuschauer und jede Zuschauerin, die ins Stadion kommt, auch wirtschaftlich. Wenn wir die 6500er-Marke durchbrechen, wäre das nicht nur eine starke Kulisse, sondern für die Saisonplanung ein wichtiger Baustein."
Titelfoto: Bildmontage: PICTURE POINT / Gabor Krieg, Picture Point/Sven Sonntag