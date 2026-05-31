Vereins-Legende verliert beim CFC den Teammanager-Job!
Chemnitz - Das ist ein echter Hammer! Vereinslegende Torsten Bittermann (58) steht beim Chemnitzer FC in seiner Funktion als Teammanager vor dem Aus.
Laut TAG24-Informationen soll es diese Tätigkeit beim Fußball-Regionalligisten ab der kommenden Saison nicht mehr geben. Darüber habe der Verein "Bitti" bereits vor seinem Urlaub informiert.
Bittermann stand von 1987 bis 2002 in 386 Pflichtspielen für FC Karl-Marx-Stadt und den Chemnitzer FC auf dem Platz.
Er war Teil jener erfolgreichen Spielergeneration, die unter Trainer-Legende Hans Meyer (83) 1989 das Uefa-Cup-Achtelfinale erreichte, 1990 DDR-Vizemeister wurde und 1993 im DFB-Pokal-Halbfinale stand.
Die Fans wählten den sympathischen Abwehrspieler, der dem Verein in turbulenten Zeiten stets die Treue hielt, vor wenigen Wochen in die Legenden-Elf der Himmelblauen.
Torsten Bittermann arbeite als Co-Trainer auch an der Seite von Trainer-Legende Gerd Schädlich (†69)
Bittermann war 1982 von seinem Heimatverein Motor Werdau in die Nachwuchsabteilung des FC Karl-Marx-Stadt gewechselt. Bis 2002 blieb er beim CFC, lief über 180-mal in der 2. Fußball-Bundesliga auf.
Trainer Christoph Franke (81) holte ihn im Sommer 2002 zur SG Dynamo Dresden. Dort feierte er zwei Jahre später den Aufstieg in die 2. Bundesliga. 2005 beendete "Bitti", der insgesamt 184 Zweitligaspiele bestritt, seine aktive Laufbahn.
Er kehrte nach Chemnitz zurück und arbeitete viele Jahre als Co-Trainer, unter anderem an der Seite von Trainer-Legende Gerd Schädlich (†69).
Seit 2014 fungierte der heute 58-Jährige als Teammanager der Profi-Mannschaft und blieb als Identifikationsfigur immer eng mit seinem Heimatklub verbunden.
Ob Bittermann eine andere Funktion im Verein übernehmen wird, ist offen. Der CFC wollte sich am Sonntag offiziell nicht zur Personalie Bittermann äußern. Das soll voraussichtlich Mitte Juni geschehen, wenn Bittermann aus seinem Jahresurlaub zurückgekehrt ist.
Titelfoto: Bildmontage: Harry Härtel, Picture Point/Petzsche