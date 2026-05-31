Vereins-Legende verliert beim CFC den Teammanager-Job!

Chemnitz - Das ist ein echter Hammer! Vereinslegende Torsten Bittermann (58) steht beim Chemnitzer FC in seiner Funktion als Teammanager vor dem Aus.

Torsten Bittermann (58) steht beim CFC in seiner Funktion als Teammanager vor dem Aus. © picture point/Sven Sonntag

Laut TAG24-Informationen soll es diese Tätigkeit beim Fußball-Regionalligisten ab der kommenden Saison nicht mehr geben. Darüber habe der Verein "Bitti" bereits vor seinem Urlaub informiert.

Bittermann stand von 1987 bis 2002 in 386 Pflichtspielen für FC Karl-Marx-Stadt und den Chemnitzer FC auf dem Platz.

Er war Teil jener erfolgreichen Spielergeneration, die unter Trainer-Legende Hans Meyer (83) 1989 das Uefa-Cup-Achtelfinale erreichte, 1990 DDR-Vizemeister wurde und 1993 im DFB-Pokal-Halbfinale stand.

Die Fans wählten den sympathischen Abwehrspieler, der dem Verein in turbulenten Zeiten stets die Treue hielt, vor wenigen Wochen in die Legenden-Elf der Himmelblauen.