CFC, FSV Zwickau und Aufsteiger Plauen: So bereit sind unsere Regionalligisten

Chemnitz - Im Stadion an der Gellertstraße fällt der Startschuss für die Regionalliga -Saison 2024/25. Der Chemnitzer FC hat zum Auftakt mit Absteiger Hallescher FC ein ganz dickes Brett vor der Brust. Dass die Himmelblauen ambitioniert sind, zeigen die Transferaktivitäten über den Sommer und der 1:0-Sieg über Dynamo Dresden zur Generalprobe. Wofür reicht es beim Club und wie sind der FSV Zwickau und VFC Plauen aufgestellt? Der TAG24-Teamcheck.

Die Leistungsträger sind an Bord geblieben und mit Tom Baumgart (26) sowie Artur Mergel (26) zwei Offensivspieler dazugekommen, bei denen man sich für Regionalliga-Verhältnisse im oberen Regal bedient hat. Speziell der zweitligaerfahrene Baumgart könnte ein Faktor werden, wenn er an alter Wirkungsstätte zu alter Stärke zurückfindet.

Für VFC-Kapitän Tim Fischer (r., gegen Aues Ricky Bornschein, 24) geht es nur um den Klassenerhalt. © picture point/Sven Sonntag

Nach neun Jahren sind die Vogtländer zurück in der Regionalliga. 2015 musste der VFC Insolvenz anmelden, danach fanden sich Sympathisanten, die den Verein Stück für Stück auf wirtschaftlich gesunde Füße gestellt hat.

Einher ging die sportliche Stabilität, die nun im Aufstieg mündete. Dass in Plauen sehr gute Arbeit geleistet wird, ist am Nachwuchs zu sehen. Auch die U19 des Vereins stieg in die Regionalliga auf.



Für die Gelb-Schwarzen wird es eine Abenteuer-Saison werden, denn im Gegensatz zu den allermeisten Teams sind die Plauener reine Amateure, deren Hobby der Fußball ist. Gut zu sehen ist das an Trainer Karsten Oswald (49).

Der Ex-Profi arbeitet in Meuselwitz und fährt nachmittags täglich nach Plauen. Von daher ist das oberste Ziel auch der Klassenerhalt, schon das wird schwer genug. Die Mannschaft wird in jedem Spiel der Underdog sein.

Personell wird sich die Mannschaft finden müssen. Es gab nur einen schwerwiegenden Abgang mit Tim Kießling (25, Meuselwitz), aber mit Kingsley Alison Akindele (19, Chemnitzer FC), Andi Brahaj (22, FV Engers 07), Can Deniz Tanriver (19, Bischofswerda), Kevin Werner (27, Marienberg) und Rückkehrer Lucas Will (25, Zwickau) gleich fünf Neuzugänge. Franco Schädlich (20, Aue) könnte der sechste werden.