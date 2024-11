CFC gibt sich selbstbewusst: "Wollen Spitzenreiter ärgern!"

Leipzig ist eine Macht in der Regionalliga. Die Fans werden den Spitzenreiter ordentlich einheizen, damit der nächste Sieg an die Messestädter geht. © Picture Point/Gabor Krieg

"Wir haben auf fremden Plätzen bewiesen, dass wir schwierige Aufgaben auf Augenhöhe meistern können und wollen ein krachendes Auswärtsspiel abliefern", powert Trainer Benjamin Duda (36).

Selbstbewusste Töne. Immerhin reisen die Chemnitzer nur als Tabellen-15. in die Messestadt. Sie haben 14 Punkte, 22 weniger als Lok. Unter Duda sind sie in der Fremde allerdings ungeschlagen! Beim BFC Dynamo, in Greifswald und Erfurt erkämpften sie jeweils einen Punkt. In Luckenwalde waren sie siegreich.

"Die Jungs sind voller Überzeugung, dass sie die Mannschaft sein können, die die Leipziger Serie reißen lässt. Wir haben die mentale Verfassung, den Tabellenführer zu ärgern und mindestens einen Zähler mitzunehmen", erklärte Duda.

Beim 1:0 gegen Altglienicke ließ er erstmals im 4-2-3-1 mit Ephraim Eshele im Sturmzentrum spielen. "Das kann am Freitag wieder anders sein. Ich bin kein Trainer, bei dem ein System in Stein gemeißelt ist", verriet Duda, der nach seiner Roten Karte auf der Tribüne Platz nehmen muss.