CFC hebt Hausverbot für Ex-Präsidentin Romy Polster auf: "Großes Missverständnis!"

Ex-CFC-Präsidentin Romy Polster darf wieder ins CFC-Stadion. © Picture Point/Gabor Krieg

Und jetzt müssen die Himmelblauen auch noch das Mitte August verhängte Stadionverbot für die ehemalige Vorstandsvorsitzende Romy Polster zurücknehmen!



"Der Chemnitzer FC hat unter dem anwaltlichen Druck für Polster Catering die nicht haltbaren Gründe für die Stadionbetretungsverbote in Etappen selbst aufgehoben: erst durch zeitliche Befristung für zwei Spieltage bis 29.08.2023 und anschließend vollständig. Das voll umfassende Hausverbot für das Stadion An der Gellertstraße für Romy Polster ist ebenfalls aufgehoben", hieß es in der am Freitag an TAG24 verschickten Mitteilung von Romy Polster.

Die Gesellschafterin der CFC Fußball GmbH darf damit zum kommenden Heimspiel gegen den 1. FC Lok Leipzig erstmals wieder auf der Tribüne sitzen.

Auch alle Mitarbeiter und Verantwortlichen von Polster Sport Catering dürfen zu den Heimspieltagen in ihre von der GGG gemieteten Räume.