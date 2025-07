Erster Auftaktsieg seit 2022: CFC schlägt Greifswald

Alles in Kürze

Edgar Kaizer (4, Greifswald) und Neuzugang Domenico Alberico (11, Chemnitz) im Zweikampf. © Picture Point / Gabor Krieg

Wie sehr alles nach dem Saisonstart lechzte, sah man am Andrang an der Tageskasse, der so groß war, dass die Partie mit fünfminütiger Verspätung angepfiffen wurde.

Gänzlich ohne Verzögerung ging es auf dem Rasen zur Sache. Dejan Bozic (5.) aus der Drehung und Jakub Jakubov packte die erste von mehreren Glanzparaden aus. Domenico Alberico (8.) frei durch und wieder war beim Ex-Himmelblauen Endstation.

Der 36-Jährige trieb seine Gegenspieler regelrecht zur Verzweiflung. Dass er als einziger Greifswalder auffiel, sagte zweierlei aus: Vom hoch gehandelten Team aus der Hansestadt kam spielerisch nach vorne so gut wie gar nichts und der Club wiederum machte es einfach richtig gut.

Bei Leon Damers Ecke (37.) köpfte Bozic gefährlich auf die Kiste. Allein Jakubov verhinderte zum nun schon dritten Mal die fällige Führung. Es spielte quasi nur eine Mannschaft und die belohnte sich im vierten Anlauf endlich für ihre Bemühungen. Niclas Erlbeck mit dem wunderschönen Chip-Ball, der die Abwehr aushebelte. Tobias Müller (41.) besaß viel Platz und Zeit, sich Jakubov auszugucken.

Und jetzt war er endlich drin!