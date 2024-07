CFC-Kapitän Müller über Generalprobe gegen Dresden: "Ein echter Härtetest!"

Chemnitz - Generalprobe für die Himmelblauen . Der Gegner könnte besser nicht sein: Drittligist Dynamo Dresden ! Rund 5000 Zuschauer erwarten die Gastgeber zum Sachsenderby im Stadion an der Gellertstraße. Anstoß ist am Samstag, 14.30 Uhr.

Gab 2013 sein Zweitliga-Debüt bei Dynamo Dresden und ist heute Kapitän der Himmelblauen: Tobias Müller (31). © imago/Robert Michael

"Der letzte Härtetest bietet die Chance, dass wir uns noch mal gegen einen starken Drittligisten bewähren können", erklärt Trainer Christian Tiffert (42) und weiß: "Das Dynamo-Duell kann uns noch mal wichtige Erkenntnisse liefern. Unser Ziel ist es, optimal vorbereitet in das erste Ligaspiel gegen Halle zu gehen, wo es dann endlich wieder um Punkte geht."

Den Ligaauftakt vollzieht die Tiffert-Elf am 25. Juli, 20.20 Uhr, gegen Drittliga-Absteiger Hallescher FC. Wie gegen Dynamo wird der Chefcoach dann auf seinen Top-Torjäger Dejan Bozic (31) verzichten müssen.

Der Stürmer laboriert an einer hartnäckigen Schambein-Entzündung und verpasste die komplette Saison-Vorbereitung. Bozic sagte im MDR: "Ich arbeite in der Reha. Die schlägt aktuell sehr gut an. Wann ich wieder auflaufen kann, ist schwer zu sagen. Höchstwahrscheinlich werde ich die ersten beiden Saisonspiele verpassen."

Tiffert wird ihm die nötige Zeit geben: "Dejan ist ein Spieler, der die Fitness braucht."