CFC kassiert im Spitzenspiel gegen Cottbus die zweite Niederlage in Folge!

Chemnitz - Nach der zweiten Niederlage im zweiten Spitzenspiel verabschiedet sich der CFC aus dem Rennen um die Meisterschaft! Nach einem enttäuschenden Auftritt zogen die Chemnitzer am Freitagabend gegen den FC Energie Cottbus mit 0:2 (0:1) den Kürzeren.

Beide Male konnte Stephan Mensah nicht verwerten. Erst schoss der Angreifer freistehend aus elf Metern links am Tor vorbei (40.). Den Kopfball drei Minuten später setzte Mensah knapp neben den rechten Pfosten.

Von den Himmelblauen war offensiv wenig zu sehen. Das änderte sich erst in den letzten Minuten der ersten Hälfte. Zweimal bereitete Furkan Kircicek über rechts gut vor.

Hottmann war eine Viertelstunde später erneut frei durch. Chris Löwe grätschte in letzter Sekunde dazwischen, klärte riskant, aber sauber.

In der 10. Minute die Gästeführung. Der Schuss von Eric Hottmann wurde von Chris Löwe abgefälscht. Schlussmann Jakub Jakubov streckte sich vergeblich.

Die Himmelblauen waren noch am Sortieren, da landete der Ball bereits am Aluminium. Maximilian Oesterhelweg zog nach 36 Sekunden von der Strafraumgrenze ab - Pfosten!

CFC-Trainer Christian Tiffert nahm nach der 0:1- Niederlage bei Spitzenreiter Erfurt zwei Änderungen vor. Der Ex-Cottbusser Robert Zickert kehrte nach Gelbsperre zurück und ersetzte Roman Eppendorfer in der Abwehr. Im Mittelfeld erhielt Stanley Keller den Vorzug vor Lukas Stagge.

Bittere Szene für den Chemnitzer FC: Hier locht Eric Hottmann (r.) zum 0:2 ein. © Picture Point/Gabor Krieg

Den schnellen Hottmann bekamen die Chemnitzer auch nach dem Seitenwechsel nicht in den Griff. In der 49. Minute drang der Mittelstürmer auf der linken Seite in den Strafraum ein. Zickert klärte im Fallen.

Drei Minuten später legte Jonas Hofmann für Dennis Slamar auf. Torwart Jakubov war auf dem Posten, verhinderte das 0:2.

Gefährliche Torabschlüsse der Hausherren sahen die 5212 Zuschauer weiterhin nicht. Symptomatisch die Szene in der 63. Minute. Der CFC hatte die Chance zum Kontern. Keller wollte Mensah steil schicken. Der Ball sprang dem Angreifer in die Hacken. Zudem stand Mensah im Abseits.

Hottmann - wer sonst - sorgte kurz darauf für die Entscheidung. Jakubov ließ den Schuss von Nicolas Wähling prallen. Der Energie-Torjäger war zur Stelle, drückte das runde Leder über die Linie.