Dieses Talent kehrt als Stammspieler aus Österreich zum CFC zurück!

Löwe weiter: "Mit Julius bekommen wir einen sehr jungen und gleichzeitig schon sehr abgeklärten Innenverteidiger, dem wir von Beginn an eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft zutrauen. Wir sind überzeugt, dass er sofort eine tragende Stütze werden kann."

CFC-Sportdirektor Chris Löwe (36) sieht in Julius Bachmann (19) eine tragende Stütze für die kommende Saison. © Picture Point / Gabor Krieg

Der 1,89 Meter große Linksfuß Bochmann lief bereits in seiner Jugend im CFC-Trikot auf. In der abgelaufenen Saison spielte er mit dem SV Kapfenberg etwas überraschend mit um den Aufstieg in die österreichische Bundesliga und war als Stammkraft entscheidend an der starken Saison beteiligt.

"Es fühlt sich wie eine Heimkehr an - zurück an den Ort, an dem alles für mich begann. Ich freue mich riesig auf das Stadion, in dem ich früher oft als Balljunge am Rand stand, auf die Fans und auf einen Verein, der eine unglaubliche Wucht und Strahlkraft besitzt", freut sich Bochmann auf den ersten Trainingstag in Chemnitz am 18. Juni.

"Ich bin überzeugt, dass dieser Schritt genau der richtige für meine Entwicklung ist. Die Gespräche mit Chris Löwe und Trainer Benjamin Duda waren sehr überzeugend. Jetzt brenne ich auf die neue Aufgabe und darauf, alles für den CFC zu geben", sagte Bochmann nach seiner Vertragsunterschrift beim Regionalligisten.