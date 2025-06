CFC-Neuzugang Stockinger erlebte bei 1860 München großartige Spiele

Tobias Stockinger (25, vordere Reihe 2. v.l.) gehört zu den Neuen beim CFC. © Picture Point / Gabor Krieg

"1860 war mein absoluter Lieblingsverein. Ich durfte dort zwei Jahre in der Jugend spielen und war als Balljunge bei Zweitliga-Spielen in der Allianz Arena hautnah dabei. Das war damals riesig für mich", verriet der Offensivmann, der in Passau geboren ist und in den vergangenen zwei Jahren für den Nordost-Regionalligisten BFC Dynamo spielte.

Die Löwen stürzten nach der 0:2-Niederlage im Relegations-Rückspiel gegen Jahn Regensburg bis in die Regionalliga ab (sie erhielten 2017 keine Lizenz für die 3. Liga).

Stockinger wechselte zur SpVgg Unterhaching. Ein Jahr später startete er beim SV Schalding-Heining seine Regionalliga-Karriere.

2021 verpflichtete ihn die SpVgg Bayreuth. "Wir sind direkt in die 3. Liga aufgestiegen. Als ich im Grünwalder Stadion vor den Augen meiner gesamten Familie gegen 1860 gespielt habe, ging für mich ein Kindheitstraum in Erfüllung - auch wenn ich da natürlich die falschen Farben getragen habe", erinnert sich der Neuzugang schmunzelnd an das Duell mit seinem Lieblingsverein zurück.