CFC-Offensivmann Damer ist plötzlich Verteidiger: "Ein anderer ist nicht mehr da"

"Was soll ich machen?", scheint CFC-Trainer Christian Tiffert (41) zu sagen. Er musste Offensivmann Leon Damer (23) in die Defensive beordern. © Picture Point/Gabor Krieg

"Ein anderer war ja nicht mehr da", lacht der 23-Jährige, der gegen die Messestädter seine Heim- und Startelf-Premiere feierte. Rechtsverteidiger Manuel Reutter (22) hatte sich im Landespokal am Sprunggelenk verletzt. Alle anderen Verteidiger sind im Aufbautraining oder in der Reha.



Damer machte seine Sache ordentlich. Nach dem 1:0-Sieg gegen Lok war er überglücklich: "Kompliment an die Mannschaft und die Fans. Gemeinsam haben wir den knappen Vorsprung über die Zeit gebracht. So kann es gern weitergehen."

Gehen musste Damer beim Halleschen FC. Er stand auf der Streichliste von Ex-CFC-Co-Trainer Sreto Ristic (47). Am letzten Tag der Transferperiode unterschrieb der gebürtige Hannoveraner bei den Himmelblauen bis 30. Juni 2024.

Was hat ihn dazu bewegt, zum Kellerkind der 4. Liga zu wechseln? "Ich hatte mir ein paar Spiele angeschaut, war gegen Babelsberg im Stadion. Mir hat gefallen, wie die Mannschaft gespielt hat. Ich sehe hier viel Potenzial. Auch die erste Halbzeit gegen Lok war richtig gut. Wichtig ist, dass wir uns in den kommenden Spielen belohnen, die Chancen nutzen, mehr Tore schießen", so Damer.