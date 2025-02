CFC-Pokalkracher gegen Aue: Am Montag gibts die letzten Tickets!

Der CFC rechnet mit einem restlos ausverkauften Stadion. © Picture Point / Sven Sonntag

Wer dabei sein will, muss sich sputen! Am Montag (10 Uhr) startet die vierte und voraussichtlich letzte Vorverkaufsphase. Dann gehen die letzten 3000 Kombi-Tickets für das Heimspiel des CFC gegen den Greifswalder FC (29. März, 13 Uhr) und das Viertelfinale gegen den Drittligisten (22. März, 15 Uhr) zunächst in den Onlineverkauf.

Ab Dienstag, 14 Uhr, sind die Restkarten dann auch im CFC-Fanshop im Stadion an der Gellertstraße erhältlich.

Der Gästeblock mit knapp 2000 Karten war am Donnerstag innerhalb von nur 36 (!) Minuten im Erzgebirge komplett vergriffen. Die Euphorie auf das Duell der ewigen Rivalen ist auf beiden Seiten schon Wochen vor dem Anpfiff riesig.

Rund 14.500 Zuschauer können im Stadion live dabei sein.