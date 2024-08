CFC reagiert auf Verletzungspech und holt neuen Stürmer vom BFC Dynamo!

Der Verein habe den Markt in den vergangenen Tagen gründlich sondiert und verschiedene Optionen in Erwägung gezogen.

Der 22-Jährige trainierte am Vormittag im Sportforum erstmals mit der Mannschaft von Trainer Christian Tiffert (42), die am Freitagabend zum Schlusslicht ZFC Meuselwitz muss. Dort soll Malina bereits auf dem Rasen stehen.

Ephraim Eshele (22) verletzte sich gegen Babelsberg und wird länger fehlen. © Härtelpress

Der Top-Torjäger der vergangenen Saison, Dejan Bozic (31), kann seit Monaten nicht trainieren. Beim 2:3 gegen Babelsberg hatte sich auch noch Ephraim Eshele (22) am Knie verletzt. Er wird ebenfalls länger fehlen.

Malina blickt auf Stationen beim VfB Germania Halberstadt und zuletzt beim BFC Dynamo zurück, für den er seit 2023 auf Torejagd ging. In 23 Einsätzen erzielte der 1,92 Meter große Stürmer acht Treffer und steuerte eine Torvorlage bei.

"Ich bin heiß auf diese Herausforderung und wollte die Chance, für den CFC aufzulaufen, unbedingt ergreifen. Am Mittwoch habe ich mich der Mannschaft vorgestellt und bin von meinen neuen Teamkollegen herzlich aufgenommen worden", sagte Malina: "Das erste Training lief gut. Ich werde alles daran setzen, mich schnell zu integrieren und das Team mit meinen Fähigkeiten bestmöglich zu unterstützen. Ein großes Dankeschön geht auch an den BFC Dynamo, der diesen kurzfristigen Wechsel möglich gemacht hat."

Louis Malina wurde am 23. April 2002 in Herzberg am Harz geboren. Mit 18 Jahren schloss er sich dem Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Magdeburg an und wechselte ein Jahr später zum VfB Germania Halberstadt.

Bei den Sachsen-Anhaltern empfahl er sich für einen Wechsel zum BFC.