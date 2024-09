CFC seit acht Spielen sieglos! Trainer Duda: "Müssen in kleinen Schritten vorwärts denken"

Chemnitz - Der Chemnitzer FC beendet in der Regionalliga nach 389 Minuten den Torfluch. Die Sieglosserie hat leider weiter Bestand!

Dardan Karimani war nicht im Kader. Der Ex-Würzburger hatte sich einen grippalen Infekt eingefangen und blieb in Chemnitz.

Die Himmelblauen konnten erstmals wieder auf Kapitän Tobias Müller (31) zurückgreifen. Von den beiden Nachverpflichtungen stand nur einer auf dem Platz. Duda brachte den Südkoreaner Jong-min Seo von Beginn an.

Beim GFC bestrafte Artur Mergel (28) in der 8. Minute den kapitalen Abwehrfehler von Pascal Schmedemann. Der Verteidiger verlor am eigenen Strafraum den Ball. Mergel reagierte schnell und platzierte das runde Leder im Kasten. Der Jubel des Ex-Erfurters war entsprechend groß. Das 1:0 war sein erster Regionalliga-Treffer seit seinem Wechsel zum CFC.

Trotz einer frühen Führung und starken Defensivleistung schaffte es die Elf von Trainer Benjamin Duda (36) am Samstag nicht, drei Punkte vom Greifswalder FC zu entführen. Beide Teams trennten sich 1:1 . Der letzte CFC-Sieg datiert vom 2. Spieltag am ersten August-Wochenende. Damals traf Leon Damer in der Anfangsphase.

Das 1:0 war der erste Regionalliga-Treffer seit Artur Mergels (28) Wechsel zum CFC. © Picture Point/Gabor Krieg

Die Defensive, die in drei Partien unter Duda erst ein Tor kassiert hatte, stand auch in Greifswald sicher. Wenn doch mal ein Schuss durchkam, war Torhüter Daniel Adamczyk auf dem Posten. Nur in der 85. Minute, beim leicht abgefälschten 20-Meter-Schuss von Johannes Manske, hatte der Keeper keine Abwehrchance.

"Für uns war mehr drin. Aber wir sind das dritte Spiel in Folge ungeschlagen, hatten wieder viel Energie und eine hohe Intensität auf dem Platz", erklärte Trainer Duda: "Wir müssen in kleinen Schritten vorwärts denken. Wir haben endlich wieder ein Tor geschossen, es leider verpasst, unsere Umschalter für das 2:0 zu nutzen."

Die Chemnitzer sind seit nunmehr acht Partien sieglos. Jetzt stehen zwei richtungsweisende Duelle an. Am kommenden Spieltag geht’s nach Luckenwalde. Nach dem Landespokal-Wochenende kommt der VFC Plauen an die Gellertstraße.

Beide Vereine stehen wie der CFC ganz tief im Tabellenkeller. Kapitän Müller: "Wir müssen den Bock jetzt endlich umstoßen."