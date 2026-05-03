Zwei Chemnitzer Tor-Premieren: CFC feiert dritten Sieg in Folge

Fürstenwalde/Chemnitz - Dritter Sieg in Folge für den Chemnitzer FC ! In Fürstenwalde bezwang die Elf von Trainer Benjamin Duda am Sonntag die VSG Altglienicke mit 2:1 (0:0).

Rund 150 Fans begleiteten die Himmelblauen nach Fürstenwalde, wo die VSG ihre Heimspiele austrägt. © Marcus Hengst

Bei den Gästen fehlte wie angekündigt Top-Torjäger Dejan Bozic. Er hatte sich am Freitag mit Magen-Darm-Problemen abgemeldet. Aus genau diesem Grund musste kurzfristig auch Felix Müller passen. Der Innenverteidiger hatte beim 3:2-Heimsieg gegen Meuselwitz in der Nachspielzeit das entscheidende Tor erzielt.

Bei der VSG war der Ex-Chemnitzer Erik Tallig, der in der Winterpause von Energie Cottbus zu den Berlinern gewechselt war, nicht dabei. Der 26-Jährige hat sich zum dritten Mal in seiner Karriere das Kreuzband gerissen.

Bei hochsommerlichen Temperaturen ließen es beide Mannschaften in den ersten 45 Minuten eher ruhig angehen. Torchancen waren Mangelware.

Das änderte sich nach dem Seitenwechsel. Nach einem Eckball legte Julius Bochmann für Roman Eppendorfer auf. Der nagelte den Ball per Direktschuss ins Tor: 1:0 für den CFC (53.).

Das 2:0 in der 66. Minute fiel erneut nach einem Eckball. Dieses Mal stand Innenverteidiger Dario Gebuhr an der richtigen Stelle. Für die Leihgabe von Hansa Rostock und für Eppendorfer waren das die ersten Saisontore.