Zwei Chemnitzer Tor-Premieren: CFC feiert dritten Sieg in Folge
Fürstenwalde/Chemnitz - Dritter Sieg in Folge für den Chemnitzer FC! In Fürstenwalde bezwang die Elf von Trainer Benjamin Duda am Sonntag die VSG Altglienicke mit 2:1 (0:0).
Bei den Gästen fehlte wie angekündigt Top-Torjäger Dejan Bozic. Er hatte sich am Freitag mit Magen-Darm-Problemen abgemeldet. Aus genau diesem Grund musste kurzfristig auch Felix Müller passen. Der Innenverteidiger hatte beim 3:2-Heimsieg gegen Meuselwitz in der Nachspielzeit das entscheidende Tor erzielt.
Bei der VSG war der Ex-Chemnitzer Erik Tallig, der in der Winterpause von Energie Cottbus zu den Berlinern gewechselt war, nicht dabei. Der 26-Jährige hat sich zum dritten Mal in seiner Karriere das Kreuzband gerissen.
Bei hochsommerlichen Temperaturen ließen es beide Mannschaften in den ersten 45 Minuten eher ruhig angehen. Torchancen waren Mangelware.
Das änderte sich nach dem Seitenwechsel. Nach einem Eckball legte Julius Bochmann für Roman Eppendorfer auf. Der nagelte den Ball per Direktschuss ins Tor: 1:0 für den CFC (53.).
Das 2:0 in der 66. Minute fiel erneut nach einem Eckball. Dieses Mal stand Innenverteidiger Dario Gebuhr an der richtigen Stelle. Für die Leihgabe von Hansa Rostock und für Eppendorfer waren das die ersten Saisontore.
Samstag steht das Derby gegen FSV Zwickau an
In der Schlussphase musste die Duda-Elf um den Auswärtssieg zittern. Der eingewechselte Jonas Saliger verkürzte per Volleyschuss auf 1:2 (83.).
Sydney Sylla hatte in der 90. Minute den Ausgleich auf dem Fuß, jagte das runde Leder über den Kasten.
Für die Chemnitzer geht es am Samstag (16 Uhr) mit dem Derby gegen den FSV Zwickau weiter. Es ist das letzte Heimspiel in dieser Saison. Der Ticketverkauf läuft. Über 4000 Karten sind bereits verkauft.
Vor dem Anpfiff werden jene neun Spieler offiziell verabschiedet, die Chemnitz im Sommer verlassen.
Darunter befindet sich neben weiteren verdienstvollen Akteuren auch Kapitän Tobias Müller, der acht Jahre lang das Trikot der Himmelblauen getragen und sich dabei stets in den Dienst der Mannschaft gestellt hat.
Titelfoto: Marcus Hengst