CFC-Talent kickt bald für mittelamerikanische U20-Nationalmannschaft

Chemnitz - Hohe Ehre für ein himmelblaues Talent: Amadeus Zamora (18) aus der U19 des Chemnitzer FC spielt ab 23. Februar in Managua mit der U20-Nationalmannschaft Nicaraguas bei der Qualifikation zur CONCACAF-Meisterschaft.

Amadeus Zamora (18, r.) im U19-Bundesliga-Spiel gegen die Bayern. © IMAGO/sportworld

Wie kommt ein gebürtiger Bautzener zur Auswahl von Nicaragua? "Meine Mutter ist Deutsche, mein Vater stammt aus Nicaragua. Ein Großteil seiner Familie lebt noch dort", verrät der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler, der vor vier Jahren vom FSV Budissa ins Chemnitzer Nachwuchsleistungszentrum gewechselt war.

"Ich war als kleines Kind oft in Nicaragua, habe dort Tanten, Cousins und Cousinen. Die warten natürlich alle schon auf mich", erzählt Zamora. Dieses Mal reist er sogar etwas früher an, um zumindest ein wenig Zeit fernab des Fußballs mit seiner Familie verbringen zu können.

"Vor heimischem Publikum in der Hauptstadt Managua für Nicaragua zu spielen, mit der Nationalhymne - das ist etwas ganz Besonderes für mich", ist der Abiturient voller Vorfreude. Am 10. Februar - da sind gerade Winterferien - fliegt er nach Mittelamerika.

"Ich glaube, das größte Highlight wird sein, den Stolz in den Augen meines Papas zu sehen. Meine Mama freut sich über die Nominierung natürlich ganz genauso."