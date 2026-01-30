Verletzungsrisiko zu groß! CFC sagt Test gegen Ex-Coach Köhler ab
Chemnitz - Der Winter hat Chemnitz fest im Griff! Fußballspielen ist nahezu unmöglich. Selbst auf Kunstrasen wird das mittlerweile immer schwieriger.
Sehr zum Leidwesen der Vereine. Am Freitagmorgen musste auch das für den Abend geplante Testspiel des Regionalligisten Chemnitzer FC gegen den Oberligisten VfB Auerbach abgesagt werden.
Die Entscheidung fiel nach einer erneuten Platzbegehung am Freitagmorgen um kurz vor 9 Uhr. Gemeinsam vor Ort waren CFC-Sportdirektor Chris Löwe (36), Cheftrainer Benjamin Duda (37) sowie Teammanager Torsten Bittermann.
Das Ergebnis: Die aktuellen Platzbedingungen lassen ein Spiel unter Wettkampfbedingungen nicht zu. Ausgetragen werden sollte das Duell der Himmelblauen mit den von CFC-Legende Sven Köhler trainierten Auerbachern ab 18.30 Uhr auf der Anlage des BSC Rapid Kappel.
Cheftrainer Benjamin Duda: "Die Platzverhältnisse sind so, dass die Verletzungsgefahr aktuell zu groß ist. Dieses Risiko wollen wir nicht eingehen - auch wenn wir diesen Test natürlich gern noch mitgenommen hätten. Hier geht klar die Gesundheit aller Akteure vor. Bei den aktuellen Wetterbedingungen ist derzeit Improvisation gefragt. Das nehmen wir so an und fokussieren uns auf das, was wir beeinflussen können."
Am 6. Februar kämpft der CFC beim Aufsteiger 1. FC Magdeburg II um Punkte
Hinzu kommt, dass auch für die Zuschauer die Situation rund um den Kunstrasen nicht darstellbar ist. "Die Flächen rund um den Kunstrasenplatz hätten nicht mehr rechtzeitig vom Schnee befreit werden können, sodass ein sicherer Zugang und Aufenthalt für unsere Fans während des Spiels nicht gewährleistet gewesen wäre. Am Ende sind die Bedingungen so, dass das Testspiel leider nicht stattfinden kann", ergänzte Sportdirektor Löwe.
Statt des Testspiels wird am Freitag um 11 Uhr kurzfristig eine Trainingseinheit auf dem Kunstrasenplatz von Fortuna Chemnitz angesetzt. Aktuell ist dies der einzige Kunstrasenplatz in der Stadt, auf dem ein regulärer Trainingsbetrieb möglich ist.
Ein Spiel am Freitagabend kann dort nicht durchgeführt werden, da der Platz ab dem Nachmittag bereits durch die Mannschaften des Vereins belegt ist.
Vor einer Woche hatte der CFC auf dem Kunstrasenplatz in Rochlitz sein Testspiel gegen den VFC Plauen mit 3:0 gewonnen. Das für den heutigen Freitagabend angesetzte Regionalligaspiel bei der BSG Chemie Leipzig war bereits zu Wochenbeginn abgesagt worden.
Jetzt gilt der Fokus der Himmelblauen der kommenden Woche. Am 6. Februar kämpfen sie beim Aufsteiger 1. FC Magdeburg II um Punkte. Das Hinspiel hatte das Duda-Team mit 2:4 verloren.
Titelfoto: Picture Point / Roger Petzsche