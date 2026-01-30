Verletzungsrisiko zu groß! CFC sagt Test gegen Ex-Coach Köhler ab

Chemnitz - Der Winter hat Chemnitz fest im Griff! Fußballspielen ist nahezu unmöglich. Selbst auf Kunstrasen wird das mittlerweile immer schwieriger.

CFC-Coach Benjamin Duda (37). © Picture Point / Roger Petzsche

Sehr zum Leidwesen der Vereine. Am Freitagmorgen musste auch das für den Abend geplante Testspiel des Regionalligisten Chemnitzer FC gegen den Oberligisten VfB Auerbach abgesagt werden.

Die Entscheidung fiel nach einer erneuten Platzbegehung am Freitagmorgen um kurz vor 9 Uhr. Gemeinsam vor Ort waren CFC-Sportdirektor Chris Löwe (36), Cheftrainer Benjamin Duda (37) sowie Teammanager Torsten Bittermann.

Das Ergebnis: Die aktuellen Platzbedingungen lassen ein Spiel unter Wettkampfbedingungen nicht zu. Ausgetragen werden sollte das Duell der Himmelblauen mit den von CFC-Legende Sven Köhler trainierten Auerbachern ab 18.30 Uhr auf der Anlage des BSC Rapid Kappel.

Cheftrainer Benjamin Duda: "Die Platzverhältnisse sind so, dass die Verletzungsgefahr aktuell zu groß ist. Dieses Risiko wollen wir nicht eingehen - auch wenn wir diesen Test natürlich gern noch mitgenommen hätten. Hier geht klar die Gesundheit aller Akteure vor. Bei den aktuellen Wetterbedingungen ist derzeit Improvisation gefragt. Das nehmen wir so an und fokussieren uns auf das, was wir beeinflussen können."