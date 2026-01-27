CFC-Linksverteidiger glänzen: Walther wieder erste Wahl

Chemnitz - Im vierten und letzten Test der Winter-Vorbereitung bleibt der Chemnitzer FC erstmals ohne Gegentor. Mit dem 3:0 gegen den VFC Plauen hielt die Mannschaft von Trainer Benjamin Duda (37) den starken Schnitt von drei erzielten Toren pro Partie.

Zurück auf der linken Abwehrseite: CFC-Eigengewächs Niclas Walther (23) hat nach der Vorbereitung die Nase vorn. © Picture Point/Gabor Krieg

Gegen West-Regionalliga-Spitzenreiter Fortuna Köln war ein 3:3 herausgesprungen. Vom Wuppertaler SV trennte sich der CFC 1:1. Das dritte Spiel in der Türkei gegen den slowakischen Erstligisten Podbrezová endete mit einem 5:2-Erfolg.

"Ich kann wahrlich behaupten, dass meine Mannschaft Lernfortschritte gemacht hat", betont Duda, der im ClubTV-Interview keinen Gewinner der Vorbereitung hervorheben wollte: "Ich sehe immer die gesamte Mannschaft. Alle Jungs haben Vollgas gegeben. Wir wollen die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen. Das war eine Message des Trainingslagers. Das ist uns speziell im Offensivbereich definitiv gelungen."

Hier stach Tobias Stockinger (25) hervor. Der Angreifer, der in der Liga noch auf sein erstes Tor für den CFC wartet, traf in zwei der vier Testspiele. Ebenfalls als Gewinner der Vorbereitung darf sich zumindest ein weiterer Spieler freuen: Niclas Walther (23). Das himmelblaue Eigengewächs hatte in der Hinrunde seinen Stammplatz auf der linken Abwehrseite an Neuzugang Martial Ekui (22) verloren.

Ekui startete mit einer Erkältung ins neue Jahr, verpasste die komplette Vorbereitung in der Türkei und saß bei der Generalprobe gegen Plauen zu Spielbeginn auf der Bank.