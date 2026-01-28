Erwartet den CFC eine Rekordkulisse beim Jubiläums-Heimspiel gegen Lok?
Chemnitz - "Die Vorfreude auf den Heimspiel-Auftakt 2026 wächst von Tag zu Tag", betont CFC-Geschäftsführer Tommy Haeder (34).
Am 15. Februar (16 Uhr) empfangen die Himmelblauen Meister und Tabellenführer Lok Leipzig. Es ist zugleich das Jubiläums-Heimspiel "60 Jahre FCK & CFC".
In der ersten Woche des Vorverkaufs haben sich bereits rund 4000 Fans ein Ticket gesichert. Und das, obwohl der Vorverkauf für den Gästeblock in Leipzig noch nicht einmal gestartet ist.
Die Zielmarke, die die Chemnitzer erreichen wollen, ist noch ein ganzes Stück weg. Geknackt werden soll am 15. Februar die Marke von 9066 - das wäre Saisonrekord.
Warum 9066? Diese Zahl steht symbolisch für die Vereinsgeschichte: 66 für das Gründungsjahr 1966 des FC Karl-Marx-Stadt. 90 für die Umbenennung zum Chemnitzer FC im Sommer 1990.
Haeder: "Mit einer vollen Fischerwiese wollen wir den Ost-Klassiker zu einem besonderen Tag für unseren Verein und die gesamte Stadt machen."
