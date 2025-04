CFC-Spieler warnt Baumgart vor Plauen: "Sie werden versuchen, den Bock umzustoßen"

Chemnitz - Klare Ansage aus Chemnitz vor dem Derby beim Schlusslicht VFC Plauen: Der Chemnitzer FC will am Samstagnachmittag mit drei Punkten im Gepäck nach Hause fahren!

Tom Baumgart (27) erwartet dennoch ein schwieriges Spiel. "Wir wissen, was auf uns zukommt. In Plauen ist es immer unangenehm", erklärt der Mittelfeldmann.

Am Samstag kann und will sich die Duda-Elf revanchieren. Der VFC ist das heimschwächste Team der Liga, verlor zehn seiner 13 Duelle im Vogtlandstadion.

Tom Baumgart (27, l.) ist wieder zu 100 Prozent gesund und drängt in Plauen in die himmelblaue Startelf. © picture point/Sven Sonntag

Baumgart kam zuletzt zweimal von der Bank. Zu den Gründen sagt der 27-Jährige: "Ich war in der Woche vorm Luckenwalde-Heimspiel erkrankt und drei Tage lang komplett raus. Wir sind in einer englischen Woche. Da ist die Belastung groß. Der Trainer hat es mit mir abgesprochen, mir alles erklärt. Von daher war es überhaupt kein Beinbruch." In Plauen könnte der Routinier wieder in der Startelf stehen: "Das ist mein Anspruch. Das hoffe ich natürlich und biete mich im Training an."

Für die Chemnitzer ist es das dritte Spiel innerhalb einer Woche. Könnte es am Ende eine Kraftfrage werden? "Das glaube ich nicht. Das spielt keine Rolle", meint Baumgart.

"Wir sind topfit. Das zeichnet uns aus. Wir haben gegen Hertha in der Schlussviertelstunde auf das zweite Tor gedrückt. Wir hatten schon einige Englische Wochen, und da hatten wir in keinem einzigen Spiel ein Kräfteproblem."