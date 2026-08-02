Marx oder Berlinski? Dieses Luxus-Problem hat der CFC vor dem Derby gegen Zwickau

Chemnitz - Er rückte für den verletzten Mittelstürmer Ron Berlinski (31) in die Startelf und schoss den Chemnitzer FC innerhalb von fünf Minuten zum Sieg: Doppel-Torschütze Jonas Marx (21) war beim 3:0-Heimsieg der Himmelblauen gegen den BFC Preussen der Mann des Abends.

Wird Ron Berlinski (31) zum Heimderby am Dienstagabend gegen den FSV Zwickau wieder fit? © Picture Point/Roger Petzsche

"Unbeschreiblich. Ich hätte nicht im Traum daran gedacht, dass es so gut läuft", strahlte Marx. Berlinski (bekam im Auftaktspiel gegen Hertha BSC II. einen Schlag aufs Schienbein) musste verletzt passen. Marx rückte in die erste Elf und köpfte wenige Sekunden nach Wiederanpfiff zur Führung ein.

"Die Flanke von Ken Tchouangue war überragend. Wir hatten uns am Donnerstag nach dem Training noch ein paar Bälle geschnappt. Da hat es nicht so gut funktioniert. Umso schöner, wenn es dann im Spiel perfekt klappt", verriet "Marxer".

Das 2:0 leitete der 21-Jährige mit seiner Balleroberung im Mittelfeld selbst ein. Nach Steilpass von Domenico Alberico (27) lief Marx aufs Tor zu, umkurvte BFC-Schlussmann Florian Palmowski und schob ein.

Den Schlusspunkt setzte Alberico mit dem 3:0 in der Nachspielzeit. Marx: "Wir wussten, dass der Gegner sehr hoch verteidigt. Das haben wir in der zweiten Halbzeit perfekt ausgenutzt."