Marx oder Berlinski? Dieses Luxus-Problem hat der CFC vor dem Derby gegen Zwickau
Chemnitz - Er rückte für den verletzten Mittelstürmer Ron Berlinski (31) in die Startelf und schoss den Chemnitzer FC innerhalb von fünf Minuten zum Sieg: Doppel-Torschütze Jonas Marx (21) war beim 3:0-Heimsieg der Himmelblauen gegen den BFC Preussen der Mann des Abends.
"Unbeschreiblich. Ich hätte nicht im Traum daran gedacht, dass es so gut läuft", strahlte Marx. Berlinski (bekam im Auftaktspiel gegen Hertha BSC II. einen Schlag aufs Schienbein) musste verletzt passen. Marx rückte in die erste Elf und köpfte wenige Sekunden nach Wiederanpfiff zur Führung ein.
"Die Flanke von Ken Tchouangue war überragend. Wir hatten uns am Donnerstag nach dem Training noch ein paar Bälle geschnappt. Da hat es nicht so gut funktioniert. Umso schöner, wenn es dann im Spiel perfekt klappt", verriet "Marxer".
Das 2:0 leitete der 21-Jährige mit seiner Balleroberung im Mittelfeld selbst ein. Nach Steilpass von Domenico Alberico (27) lief Marx aufs Tor zu, umkurvte BFC-Schlussmann Florian Palmowski und schob ein.
Den Schlusspunkt setzte Alberico mit dem 3:0 in der Nachspielzeit. Marx: "Wir wussten, dass der Gegner sehr hoch verteidigt. Das haben wir in der zweiten Halbzeit perfekt ausgenutzt."
Jonas Marx (21) nutzt seine Chancen im Spiel effektiv
Marx steht nach zwei Spieltagen bei drei Treffern. "Ich hatte eine gute Vorbereitung. Das Tor gegen Union Berlin hat mich enorm gepuscht. Ich habe das Selbstvertrauen, mache die Dinger rein, auch wenn ich nicht so viele Chancen im Spiel bekomme. Die, die ich habe, nutze ich effektiv. So kann es weitergehen."
Nach dem perfekten Start in die Saison fiebern die Chemnitzer dem Heimderby am Dienstagabend gegen den FSV Zwickau entgegen (Anstoß 19 Uhr).
Wird Berlinski bis dahin fit, bekommt Trainer Benjamin Duda (38) ein Luxusproblem. Dann muss einer seiner beiden Top-Torjäger auf die Bank.
Vielleicht überrascht der Chemnitzer Fußball-Lehrer die defensiv anfälligen Gäste und schickt beide - Marx und Berlinski - auf den Rasen. Marx weiß: "Egal, wer von uns beiden spielt: Er wird den Gegner vor Probleme stellen!"
Titelfoto: Bildmontage: Picture Point/Roger Petzsche, Harry Härtel