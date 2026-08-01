"Zweiklassen-Gesellschaft!": Für BFC-Trainer Volbert ist der CFC ein Aufstiegsfavorit
Chemnitz - "Spitzenreiter, Spitzenreiter" schallte es am Freitagabend durch das mit 5639 Zuschauern gut besetzte Stadion an der Gellertstraße. Zuvor hatte der gastgebende Chemnitzer FC die Elf vom BFC Preussen mit 3:0 (0:0) besiegt. Völlig verdient, räumte Gäste-Trainer Daniel Volbert (53) ein.
"In der ersten Halbzeit haben wir es gut gemacht, alles wegverteidigt. In den ersten Minuten nach dem Seitenwechsel waren meine Spieler gedanklich nicht auf dem Platz. Ich hatte sie noch davor gewarnt, dass die Chemnitzer jetzt auf ihre Wand (gemeint ist die Südtribüne, d. R.) spielen und wir die erste Viertelstunde möglichst schadlos überstehen müssen", ärgerte sich der Fußball-Lehrer.
Zweimal pennte sein Team. Mit Folgen. Wenige Sekunden nach Wiederanpfiff köpfte Jonas Marx (21) am Fünfmeterraum völlig freistehend zur CFC-Führung ein.
Wenige Minuten später war es Marx, der gegen den zwei Köpfe größeren Innenverteidiger Lenny Stein (30) an der Mittellinie energisch in den Zweikampf ging, den Ball eroberte und den Konter einleitete. Den schloss Marx nach Steilpass von Domenico Alberico (27) erfolgreich ab.
BFC-Trainer Daniel Volbert (53) sieht CFC-Sieg völlig verdient
Volbert: "Ich habe gelernt: Foul ist, wenn der Schiedsrichter pfeift. Warum meine Spieler bei dieser Szene auf den Pfiff warten, statt weiterzuspielen, ist mir ein Rätsel." Kurz vor Spielende belohnte sich Alberico mit dem 3:0 für seine starke Leistung.
"Wir treffen Sekunden zuvor durch Nikolas Frank den Pfosten. Im Gegenzug macht Chemnitz mit einer Geschwindigkeit fantastisch das Tor. Da sieht man einfach, dass es in dieser Liga in dieser Saison wahrscheinlich eine Zweiklassen-Gesellschaft geben wird. Wir haben sechs, sieben Aufstiegsfavoriten. Der Rest wird sich damit abfinden müssen, mitzuspielen", betonte BFC-Coach Volbert.
Ganz oben mitspielen wollen die Chemnitzer, die mit sechs Punkten und 7:0 Toren perfekt in die Saison gestartet sind. Jetzt kommen mit Zwickau, Halle, Drittliga-Absteiger Aue und Meister Lok Leipzig andere Kaliber auf die Jungs von Trainer Benjamin Duda (38) zu. "Das sind alles Hochkaräter. Wenn wir die hinter uns haben, dann sehen wir, wo wir stehen", sagte CFC-Innenverteidiger Dennis Slamar (31).
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