"Zweiklassen-Gesellschaft!": Für BFC-Trainer Volbert ist der CFC ein Aufstiegsfavorit

Chemnitz - "Spitzenreiter, Spitzenreiter" schallte es am Freitagabend durch das mit 5639 Zuschauern gut besetzte Stadion an der Gellertstraße. Zuvor hatte der gastgebende Chemnitzer FC die Elf vom BFC Preussen mit 3:0 (0:0) besiegt. Völlig verdient, räumte Gäste-Trainer Daniel Volbert (53) ein.

Doppel-Torschütze Jonas Marx (21) freut sich über den Sieg. © Harry Härtel

"In der ersten Halbzeit haben wir es gut gemacht, alles wegverteidigt. In den ersten Minuten nach dem Seitenwechsel waren meine Spieler gedanklich nicht auf dem Platz. Ich hatte sie noch davor gewarnt, dass die Chemnitzer jetzt auf ihre Wand (gemeint ist die Südtribüne, d. R.) spielen und wir die erste Viertelstunde möglichst schadlos überstehen müssen", ärgerte sich der Fußball-Lehrer.

Zweimal pennte sein Team. Mit Folgen. Wenige Sekunden nach Wiederanpfiff köpfte Jonas Marx (21) am Fünfmeterraum völlig freistehend zur CFC-Führung ein.

Wenige Minuten später war es Marx, der gegen den zwei Köpfe größeren Innenverteidiger Lenny Stein (30) an der Mittellinie energisch in den Zweikampf ging, den Ball eroberte und den Konter einleitete. Den schloss Marx nach Steilpass von Domenico Alberico (27) erfolgreich ab.