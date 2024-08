CFC-Sportdirektor Löwe freut sich nach starkem Start aufs Derby

Hat den Durchblick: Chris Löwe (35) konnte als neuer Sportdirektor mit seinen Himmelblauen einen gelungenen Saisonstart feiern - aber jetzt steht das prestigeträchtige Derby gegen Zwickau an. © picture point/Sven Sonntag

Das war der ehemalige Linksverteidiger, der nach seiner schweren Knieverletzung vom Rasen ins Büro gewechselt ist, auch. "Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, müssen nach 45 Minuten höher führen", erklärte der 35-Jährige.

"Nach der Pause haben wir ein bisschen gelitten. Doch die Jungs haben sich in alles, was es zu verteidigen gab, reingeworfen. Wir hatten mit Daniel Adamczyk (22) wieder einen sehr guten Torwart. Aufgrund der ersten Halbzeit war es nicht unverdient, dass wir mit einem Sieg nach Hause gefahren sind."

In den starken ersten 45 Minuten der Gäste sah Löwe eine deutliche Leistungssteigerung bei der Offensivreihe, die von Leon Damer (24, er traf nach fünf Minuten zum Sieg), Artur Mergel (27) und Luis Fischer (20) besetzt wurde.

Das Trio stand bereits am 1. Spieltag beim 0:0 gegen den Halleschen FC auf dem Platz. Löwe: "In Berlin waren wir in der ersten Halbzeit sehr torgefährlich. Mit Ball war das deutlich besser als gegen den HFC. Da hat man gesehen, was wir auch ohne Dejan Bozic (31) im Sturmzentrum leisten können. Das hat Spaß gemacht, zuzuschauen. Ziel muss sein, das auch in den kommenden Wochen abzurufen."