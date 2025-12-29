CFC-Sportdirektor Löwe schließt Spieler-Wechsel aus: "Kader ist auf Kante genäht"

Chemnitz - In genau einer Woche starten die Himmelblauen ins neue Fußballjahr. Um 14 Uhr bittet Trainer Benjamin Duda (37) im Sportforum zum Trainingsstart. TAG24 wollte von CFC -Sportdirektor Chris Löwe (36) wissen, ob es bis dahin oder in den Tagen danach Veränderungen beim Personal geben wird.

Geht davon aus, dass weder einer kommt, noch dass einer geht: CFC-Sportchef Chris Löwe. © imago/HärtelPRESS

"Allein die Größe unseres Kaders schließt Abgänge in der Winterpause eigentlich aus", erklärte der 36-Jährige.

Löwe war lange genug Profi. Er weiß: "Im Fußball sollte man niemals nie sagen. Ich sehe bei uns aktuell aber keinen Spieler, der uns vorzeitig verlassen könnte. Unser Kader ist auf Kante genäht."

Wie sieht es mit Neuzugängen aus? Die hatte Löwe vor einigen Wochen mit Blick auf den ausgereizten Saisonetat ausgeschlossen. Daran hat sich bis jetzt nichts geändert. Eine Hintertür lässt sich der gebürtige Vogtländer offen.

"Es kann immer irgendwelche Spezialfälle geben, wo das Thema plötzlich aufkommt. Zum Beispiel, wenn sich einer schwerwiegend verletzt und wir personell reagieren müssten. Stand heute ist es nicht unser Plan, jemanden dazuzunehmen", so Löwe.