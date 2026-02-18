Beim Training verletzt: Dieser CFC-Stammspieler fällt mehrere Wochen aus

Chemnitz - Bitter für den Chemnitzer FC : Rechtsverteidiger Johannes Pistol (24) fällt für mehrere Wochen aus. Der 24-Jährige hatte sich beim Training verletzt.

Der CFC muss für mehrere Wochen auf Johannes Pistol (24, r.) verzichten. © Picture Point/Gabor Krieg

Pistol hatte sich in der vergangenen Woche beim Trainings-Zweikampf eine Fußwurzelfraktur zugezogen. Nun steht fest: Der Defensivspieler wird dem CFC vorerst nicht zur Verfügung stehen.

"Das ist für Johannes und für uns natürlich bitter, weil er sich in dieser Saison als absolut verlässlicher Bestandteil unserer Mannschaft gezeigt hat. Wir werden ihm die Zeit geben, die er für eine vollständige Genesung braucht. Rückschläge gehören in einer Entwicklung immer auch dazu – Johannes wird nach dieser Verletzung stärker zurückkommen", sagte Sportdirektor Chris Löwe (36).

Bereits beim 3:0-Heimsieg gegen seinen Ex-Klub Lok Leipzig am vergangenen Sonntag saß der 1,86 Meter große Regionalliga-Profi auf der Bank. Pistol verfolgte den Ost-Kracher in einer Fuß-Orthese von der Tribüne im Stadion. Trotz seiner Verletzung jubelte er nach dem Spiel gemeinsam mit seinen Teamkollegen vor der Südkurve.

Dennoch schmerzt es ihn, dass er am Spiel nicht teilnehmen konnte. "Es tut weh, der Mannschaft aktuell nur von außen helfen zu können. Umso mehr habe ich mich wie alle Fans unseres Vereins über den Sieg im Jubiläumsspiel gefreut", sagt der 24-Jährige.