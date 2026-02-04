Magdeburg erwartet Neuschnee: Wird das CFC-Spiel kurzfristig abgesagt?

Chemnitz - Die Wetterkapriolen bringen den Regionalliga-Start des Chemnitzer FC am Freitagabend beim Aufsteiger 1. FC Magdeburg II. in Gefahr. In der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt wird reichlich Neuschnee erwartet. Gut möglich, dass im Laufe des Donnerstages die Spielabsage erfolgt.

CFC-Trainer Benjamin Duda (37) musste bereits beim Training improvisieren. © Picture Point / Roger Petzsche

Die würde einen dicken Strich durch die Planungen der Himmelblauen machen. CFC-Trainer Benjamin Duda (37) war zu Wochenbeginn fest davon ausgegangen, dass seine Jungs 55 Tage nach ihrem letzten Punktspiel (3:3 gegen Luckenwalde) den Start ins neue Fußballjahr vollziehen können. Das Magdeburger Stadion verfügt über eine Rasenheizung.

Zehn Tage verbrachte das Duda-Team im Januar in der Türkei. "Die Bedingungen waren überragend. Wir haben die Zeit in Lara intensiv genutzt, konnten alle Trainingsinhalte umsetzen, sind zwischenmenschlich noch enger zusammengerückt", berichtete der Chefcoach.

Seit der Rückkehr ins winterliche Chemnitz war Improvisieren angesagt. "Wir mussten dennoch keine einzige Einheit absagen, konnten alle Inhalte, die wir geplant hatten, umsetzen", erklärte Duda, der in diesem Zusammenhang dem VfB Fortuna Chemnitz einen großen Dank aussprach.

"Sie haben uns enorm geholfen. Wir konnten, wann immer wir wollten, den sehr guten und stets beräumten Kunstrasen im Stadion an der Beyerstraße nutzen und dort großflächig trainieren."