Magdeburg erwartet Neuschnee: Wird das CFC-Spiel kurzfristig abgesagt?
Chemnitz - Die Wetterkapriolen bringen den Regionalliga-Start des Chemnitzer FC am Freitagabend beim Aufsteiger 1. FC Magdeburg II. in Gefahr. In der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt wird reichlich Neuschnee erwartet. Gut möglich, dass im Laufe des Donnerstages die Spielabsage erfolgt.
Die würde einen dicken Strich durch die Planungen der Himmelblauen machen. CFC-Trainer Benjamin Duda (37) war zu Wochenbeginn fest davon ausgegangen, dass seine Jungs 55 Tage nach ihrem letzten Punktspiel (3:3 gegen Luckenwalde) den Start ins neue Fußballjahr vollziehen können. Das Magdeburger Stadion verfügt über eine Rasenheizung.
Zehn Tage verbrachte das Duda-Team im Januar in der Türkei. "Die Bedingungen waren überragend. Wir haben die Zeit in Lara intensiv genutzt, konnten alle Trainingsinhalte umsetzen, sind zwischenmenschlich noch enger zusammengerückt", berichtete der Chefcoach.
Seit der Rückkehr ins winterliche Chemnitz war Improvisieren angesagt. "Wir mussten dennoch keine einzige Einheit absagen, konnten alle Inhalte, die wir geplant hatten, umsetzen", erklärte Duda, der in diesem Zusammenhang dem VfB Fortuna Chemnitz einen großen Dank aussprach.
"Sie haben uns enorm geholfen. Wir konnten, wann immer wir wollten, den sehr guten und stets beräumten Kunstrasen im Stadion an der Beyerstraße nutzen und dort großflächig trainieren."
CFC-Fans blicken auf das Jubiläums-Heimspiel
Verwerfen mussten die Chemnitzer ihren Plan, vor der Partie in Magdeburg zumindest eine Einheit auf einem Rasenplatz durchführen zu können. Duda: "Bei dieser Wetterlage war das leider nirgendwo möglich."
Bei vielen CFC-Fans geht der Blick bereits auf den 15. Februar. Dann steigt das Jubiläums-Heimspiel "60 Jahre FCK & CFC". Für das Duell mit dem 1. FC Lok Leipzig sind bereits über 5000 Tickets verkauft worden.
Derzeit setzen die Verantwortlichen alles in Bewegung, damit der Ostklassiker stattfinden kann.
"Wir wollen unbedingt spielen und setzen alles daran, dass unser Jubiläumsspiel stattfinden kann. Aktuell arbeiten wir intensiv an der Umsetzung einer mobilen Rasenheizung, die ab kommender Woche dafür sorgen soll, dass trotz anhaltender Minusgrade bespielbare Platzverhältnisse zum Lok-Spiel in unserem Stadion gewährleistet werden können", verriet CFC-Geschäftsführer Tommy Haeder (34).
