CFC startet in die Rückrunde mit Retro-Mottoartikel für Fans

Chemnitz - Nachdem in den vergangenen Tagen bereits die ersten Spiele der Regionalliga Nordost abgesagt wurden, unter anderem auch das Gastspiel vom FSV Zwickau in Jena , können die Chemnitzer Fans nun aufatmen.

CFC-Geschäftsführer Tommy Haeder freut sich über die starke Unterstützung der Fans. © Kristin Schmidt

Wie der Chemnitzer FC am Donnerstag mitteilte, gaben die Verantwortlichen des 1. FC Magdeburg grünes Licht für den Jahresauftakt am Freitagabend.

Somit bestreitet der CFC sein erstes Pflichtspiel in diesem Jahr in der Regionalliga Nordost gegen die U23 der Magdeburger wie geplant. Anstoß ist um 19 Uhr in der Avent Arena.

"Wir bedanken uns ausdrücklich beim 1. FC Magdeburg dafür, dass sie die Voraussetzungen geschaffen haben und alle Fans sowie beide Teams damit nun Planungssicherheit haben", erklärt Geschäftsführer Tommy Haeder.

Die Himmelblauen erwartet am Freitagabend starke Unterstützung. Die Fanszene des CFC hat für den Jahresauftakt das Motto "Alle nach Magdeburg" aufgerufen. "Wir rechnen damit, dass uns am Freitagabend rund 600 bis 700 CFC-Fans begleiten", so Haeder weiter.

"Das ist ein starkes Zeichen zum Jahresauftakt. Schon jetzt ein großes Dankeschön an alle, die sich auf den Weg machen, um unsere Mannschaft zu unterstützen. Gerade mit Blick auf die aktuellen Witterungsbedingungen wünschen wir allen eine sichere An- und Abreise."