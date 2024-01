CFC startet in die kurze Vorbereitung: Training, Türkei, Tests, aber keine Transfers!

Chemnitz - Urlaubsverlängerung bei den Himmelblauen! Statt wie zunächst geplant am gestrigen Dienstag, legt CFC -Trainer Christian Tiffert (41) mit seinen Jungs erst am heutigen Mittwoch, 14 Uhr, wieder los.

Nach dem 1:0-Sieg in Jena bescherte der Chefcoach seine Jungs mit einem Tag Sonderurlaub. Die Zeit bis zum ersten Punktspiel am 26. Januar gegen Aufsteiger Rostock ist knapp. Zumal die Mannschaft zwischenzeitlich auf der Anlage des Hotels Spice & Spa in Belek trainiert und mit Hin- und Rückreise zwei Tage einbüßt.

Am 10. Januar fliegen die Jungs um Kapitän Tobias Müller (30) los. Zwei Tage später bestreiten sie an der Mittelmeerküste ihr erstes Testspiel. Gegner ist Drittligist Hallescher FC. Am 16. Januar trifft die Tiffert-Elf auf den Regionalligisten Alemannia Aachen. Zwei Tage später geht’s zurück in die Heimat.

Am Wochenende vor dem Re-Start in der Regionalliga Nordost ist ein weiteres Testspiel geplant. Der Gegner ist noch offen. Zwei Hallenturniere spielt der CFC: am Samstag in Zwickau und am Sonntag in Altenburg.

Tiffert hofft, dass sich in den reichlich drei Wochen der Vorbereitung der eine oder andere Spieler zurückmeldet. Heiße Kandidaten sind Manuel Reutter (22), Niclas Walther (21) und Jan Koch (28).

Mit in die Türkei fliegen sollen auch Max Roscher (20), der verletzungsbedingt über ein Jahr lang kein Pflichtspiel mehr bestritten hat, und US-Sturmriese Davis Smith (25), der sich in der Hinrunde einen Kreuzbandriss zugezogen hatte.