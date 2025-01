CFC startet mit alten Zielen ins neue Jahr: "Bessere Platzierung als in der Vorsaison"

Chemnitz - Bei strahlendem Sonnenschein und mit fast voller Kapelle ist der Chemnitzer FC am Dienstagnachmittag in die Vorbereitung auf die restliche Regionalliga-Rückrunde gestartet. Einzig Linksverteidiger Niclas Walther (Syndesmosebandriss) fehlte.

Die Qualität der Mannschaft steigern sollen auch Dejan Bozic (31) und Tom Baumgart (27). Beide Führungsspieler trainierten am Dienstag nach monatelanger Verletzungspause erstmals wieder mit der Mannschaft.

"Fynn ist flexibel einsetzbar. Wir versprechen uns von seiner Verpflichtung, dass sich der Konkurrenzkampf weiter erhöht und wir so noch einmal die Qualität in unserer Mannschaft steigern können", erklärte Sportdirektor Chris Löwe (35).

Bevor es im Sportforum auf den Rasen ging, sprach Trainer Benjamin Duda (36) zur Mannschaft. Die war am Vormittag mit einem 20 Jahre alten Chemnitzer Heimkehrer verstärkt worden.

CFC-Sportdirektor Chris Löwe (35) möchte, dass die Spieler in jedem Spiel das Maximum anstreben. © Picture Point/Gabor Krieg

"Unser Ziel bleibt, an die starke Phase Ende des vergangenen Jahres anzuknüpfen und in der Rückrunde besser abzuschneiden als in der ersten Saisonhälfte", sagte Duda.

Mit 23 Punkten haben die Chemnitzer nach 17 Spielen drei Zähler mehr auf dem Konto als vor einem Jahr.

"Dafür legen wir in der Vorbereitung die Grundlagen: Wir bauen auf unsere Stärken und arbeiten intensiv an Bereichen mit Verbesserungspotenzial", erklärte Duda: "Entscheidend wird sein, dass jeder in der Mannschaft bereit ist, unsere Spielidee konsequent durchzuziehen. Gelingt uns das, können wir nicht nur unser Niveau bestätigen, sondern uns als Team weiterentwickeln."

Löwe gab den Spielern diese Worte mit auf den Weg: "Wir möchten unsere Fans mit Einsatz und Leidenschaft begeistern. Das vor der Saison formulierte Ziel bleibt dabei weiter im Fokus: Ich möchte, dass wir in jedem Spiel das Maximum anstreben und am Saisonende eine bessere Platzierung als in der Vorsaison erreichen."